Cantora morre após sua música fazer sucesso na internet; 'lucro' será destinado ao futuro do filho

Nesta quarta-feira, 28, faleceu a cantora americana Cat Janice, aos 31 anos de idade. Ela se tornou conhecida no mundo da música por ter viralizado nas redes sociais ao criar uma canção com o propósito de garantir o futuro de seu filho. Cat lutava contra um câncer desde 2022.

O diagnóstico revelou um sarcoma no pescoço, um tipo de tumor que se desenvolve nos ossos, tecidos, tendões e nervos. Apesar de ter passado por uma cirurgia para remover o tumor, em 2023 o câncer retornou, desta vez afetando seu pulmão.

O irmão de Cat compartilhou a notícia do falecimento em sua conta do Instagram, contando também que a cantora deixou outros trabalhos prontos, os quais serão lançados postumamente.

"Nesta manhã, em sua casa de infância e rodeada pela sua família amorosa, Catharine entrou em paz na luz e no amor do Seu criador celestial. Estamos eternamente gratos pelo amor que a Catherine e a nossa família receberam nos últimos meses. Cat viu a sua música alcançar lugares que ela nunca esperava e descansa em paz por saber que continuará sustentando seu filho através da sua canção. Isto não teria sido possível sem todos vocês. Obrigado! Esta página será transformada em memorial pelo irmão da Cat. Ele também gerenciará todas as operações em torno da música, mercadoria e relações públicas da Cat. A pedido dela, há mais algumas artes que ela também quer partilhar. Tudo no seu devido tempo", escreveu.

Como Cat Janice alcançou o sucesso?

Cat Janice alcançou grande popularidade no TikTok ao lançar "Dance You Outta My Head" em janeiro deste ano. Em uma postagem na plataforma, a artista compartilhou sua batalha contra um câncer terminal e formalizou a transferência dos direitos autorais de suas músicas para seu filho de 7 anos. No vídeo, ela também incentivou as pessoas a compartilharem a música e dançarem em sua homenagem.

Cat faleceu exatamente um mês após o lançamento da faixa, que acumulou mais de 1,7 milhão de visualizações apenas no YouTube. No Spotify , a música foi reproduzida quase 13 milhões de vezes e chegou a figurar entre as 10 mais tocadas na Europa no serviço de streaming da Apple Music.

Em uma entrevista ao programa norte-americano "Today", no final de janeiro, Cat expressou sua surpresa com a repercussão alcançada pela música.

Ela também revelou que, inicialmente, não discutia a doença com seu filho, pois ele era muito jovem na época. "Ele está um pouco mais velho agora e pode entender melhor, mas sempre foi algo como 'mamãe está doente, mas está lutando e trabalhando para acabar com isso", disse durante a participação no programa.