Camarote Nº1 anuncia João Gomes, L7nnon e Xande de Pilares como primeiras atrações de 2024

O fim do ano está chegando e os planos para o Carnaval já estão a todo vapor. Após abertura de vendas para a edição de 2024 do Camarote Nº1, o evento acaba de anunciar as três primeiras atrações da próxima edição: João Gomes, L7nnon e Xande de Pilares. O espaço é um dos mais exclusivos da avenida e promete três noites cheias de atrações especiais e para todos os gostos, all inclusive e experiências surpreendentes.

O que vai rolar no Camarote Nº1 em 2024?

No primeiro dia de festa, 11 de fevereiro, uma das atrações responsáveis por animar o Camarote será Xande de Pilares. Já no dia 12, segundo dia de evento, o cantor e compositor brasileiro de forró e piseiro, João Gomes vai embalar a noite, seguido do rapper L7nnon. Além disso, todas as noites, Dudu Nobre também se apresenta no palco principal em uma roda de samba exclusiva para os convidados.

Para L7nnon, um dos nomes mais populares do rap nacional, nada supera a emoção de se apresentar em sua cidade natal. “Tô felizão em levar mais uma vez o meu show pra Sapucaí, desta vez no Camarote Nº1 e para um público que canta todas as músicas e que abraça o rap. É sempre gratificante tocar na minha cidade. Vai ser uma apresentação cheia de hits.” afirma.

João Gomes, revelação do piseiro recentemente indicado ao Grammy Latino, a ansiedade para se apresentar em uma das maiores festas populares do país já é grande. “Que honra pra mim participar do Camarote Nº1, dessa vez na Sapucaí, no palco de um dos melhores carnavais do nosso Brasil, vai ser massa, vamos fazer uma grande festa”, conta o artista nordestino.

Já Xande de Pilares, um dos grandes nomes do samba e pagode nacional, não há momento ou data melhor para estar com o público. “Vai ser uma honra estar pela primeira vez em um dos camarotes mais importantes do Carnaval. O público pode esperar um show com aquele Xande de Pilares que se diverte muito no palco, sempre trocando energia com o povo. Amo Carnaval e amo cantar, melhor mistura impossível”, reforça

Sapuca Aí

Trazendo como conceito criativo o ‘Sapuca Aí’, termo que se tornou a assinatura proprietária do Nº1 no Carnaval do Rio, e que se relaciona a toda a brasilidade, cultura, música, moda e serviço de qualidade que o evento carrega consigo, a 33ª edição terá toda a sua comunicação visual baseada na aplicação de paetês, adereço presente nas fantasias e nos imponentes carros alegóricos que abrilhantam o sambódromo a cada Carnaval.

Com produção da Banco_, e em parceria com a Storymakers e a Cross Networking, todas empresas do guarda-chuva da Holding Clube, o Camarote Nº1 já registra um aumento de 50% nas vendas de ingressos em comparação ao mesmo período do ano anterior, que inclusive, foi uma edição sold out. Além disso, entre as marcas que integram o time de patrocinadores de 2024, já estão confirmados a Brahma, cerveja oficial do evento, a Diageo, com o portfólio de destilados, a Pixbet com uma série de ativações e serviços, e a Colcci, que assina as camisetas da edição.

Como comprar ingressos para o Camarote Nº1?

Os convites individuais para o Camarote Nº1 já estão disponíveis para compra pelo site da Ticketmaster, com valores a partir de R$ 2.980.

Todas as informações e novidades sobre o evento serão disponibilizadas no site e redes oficiais do Nº1 nos próximos meses.