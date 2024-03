Caetano e Bethânia: Pré-venda de ingressos para turnê da dupla tem confusão entre fãs

Os fãs de Caetano Veloso e Maria Bethânia ficaram frustrados com as dificuldades enfrentadas para comprar os ingressos da pré-venda para a turnê conjunta dos irmãos.

Na noite deste domingo, 17, as vendas foram iniciadas para clientes do Banco do Brasil no portal da Ticketmaster. No entanto, muitas pessoas relaram que o maior desafio foi a longa espera e a intensa disputa pelas entradas, que esgotaram rapidamente.

ATENÇÃO! Calma, turma! Hoje foi apenas a pré-venda exclusiva para clientes Banco do Brasil. Então fiquem tranquilos, pois ainda teremos ingressos para a VENDA GERAL, que começa no próximo dia 20/03 (quarta-feira), 10h online e 12h nas bilheterias físicas. #CaetanoEBethâniaTour pic.twitter.com/fvYbDrSerL — Paula Lavigne (@PaulaLavigne) March 18, 2024

Paula Lavigne, esposa de Caetano e produtora do evento, fez um apelo por paciência e ressaltou que a abertura no domingo foi apenas para a pré-venda destinada aos clientes do Banco do Brasil.

"Então fiquem tranquilos, pois ainda teremos ingressos para a venda geral, que começa no dia 20 (quarta-feira), 10h online e 12h nas bilheterias físicas", disse.

Apesar da declaração da produtora, muitas pessoas interessadas no show reclamaram da organização e da longa espera para a compra dos ingressos.

"A pré-venda foi bem desorganizada, Paula. Estava cansativo ficar em fila, preencher tudo para finalizar em erros. Mesmo com uma taxa bem abusiva".

Já outro fã da dupla também manifestou sua insafisfação com a experiência: "Comprar ingresso para show Caetano e Bethânia. Muito mais que um exercício de paciência e perseverança. 1 hora e meia na fila de espera. Chegou minha vez, ingresso esgotado para o setor. Resta optar por outro. Comprei 2.".

Aguardada turnê de Caetano e Bethânia

Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia decidiram atender ao desejo dos fãs e a dupla apresentará diversos shows pelo Brasil em uma turnê especial, de agosto a dezembro de 2024.

Intitulado "Caetano & Bethânia", o espetáculo marca o retorno deles aos palcos juntos após 46 anos desde sua primeira performance em dupla, realizada em 1978. Uma das músicas que está prevista para fazer parte do repertório é "Tudo de novo", composta por Caetano especialmente para essa ocasião.

Os shows estão planejados para passar por sete capitais brasileiras, iniciando a turnê no Rio de Janeiro, nos dias 3 e 4 de agosto, na RioArena. Ao longo dos meses seguintes, os artistas baianos também se apresentarão em Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre, Brasília, Salvador e São Paulo.

Veja a seguir as datas e os valores

Rio de Janeiro

Datas: 03 de agosto, sábado, e 04 de agosto, domingo;

Local: Farmasi Arena;

Ingressos: cadeira nível 3: R$ 195,00 meia entrada e R$ 390,00 inteira; pista premium: R$ 240,00 meia entrada e R$ 480,00 inteira; cadeira nível 1: R$ 290,00 meia entrada e R$ 580,00 inteira.

Belo Horizonte

Data: 07 de setembro, sábado;

Local: Estádio do Mineirão;

Ingressos: cadeira superior: R$ 140,00 meia entrada e R$ 280,00 inteira; pista: R$ 170,00 meia entrada e R$ 340,00 inteira; cadeira inferior: R$ 225,00 meia entrada e R$ 450,00 inteira; inferior roxa - R$ 225,00 meia entrada e R$ 450,00 inteira; pista premium - R$ 260,00 meia entrada e R$ 520,00 inteira.

Belém