Caetano e Bethânia fazem último show do ano nesta quarta-feira em SP; veja tudo que precisa saber

Caetano Veloso e Maria Bethânia encerram o ano com show em São Paulo na noite desta quarta-feira, 18. Após apresentações no Allianz Parque no fim de semana, a dupla segue com sua turnê conjunta, que começou em agosto.

A última parada antes da capital paulista foi em Salvador, no dia 30 de novembro. Em 2025, os irmãos retornam para shows em Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

Os ingressos para a última apresentação de 2024 já estão esgotados, e os tickets para as apresentações de 2025 estão disponíveis no site da Ticketmaster.

Na capital paulista, o público pode esperar um repertório que percorre a carreira dos artistas e traz também sucessos dos Doces Bárbaros. O grupo, formado nos anos 1970, incluía Gilberto Gil, Gal Costa e os irmãos Veloso.

Saiba tudo sobre o show

Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia decidiram atender ao desejo dos fãs e a dupla apresentará diversos shows pelo Brasil em uma turnê especial, de agosto a dezembro de 2024.

Intitulado "Caetano & Bethânia", o espetáculo marca o retorno deles aos palcos juntos após 46 anos desde sua primeira performance em dupla, realizada em 1978. Uma das músicas que estão previstas para fazer parte do repertório é Tudo de novo, composta por Caetano especialmente para essa ocasião.

Qual é o provável setlist?

Alegria, Alegria

Os mais doces bárbaros

Gente

Oração ao tempo

Motriz

Não identificado

A Tua Presença

13 de maio (citação)

A Donzela se Casou

Samba de dois rios

Milagre do Povo

Filhos de Ghandi

Dedicatória

Eu e a água

Tropicália

Marginália II

Um índio

Cajuína

Sozinho

O Leãozinho

Você não me ensinou a te esquecer

Você é Linda

Deus Cuida de Mim

Brincar de Viver

Explode Coração

As canções que você fez pra mim

Negue

Vida

Sei Lá Mangueira

A Menina de Oyá

Exaltação a Mangueira

Onde o rio é mais baiano

Baby

Vaca Profana

Gita

O Quereres

Fé

Reconvexo

Tudo de Novo

Odara

Ainda há ingressos disponíveis?

Ainda há poucos ingressos disponíveis na plataforma Ticketmaster para os shows, com as cadeiras superiores e inferiores já esgotadas. Na pista, os ingressos custam R$ 340 (inteira), enquanto na pista premium estão disponíveis por R$ 520 (inteira). Para quem busca uma experiência mais exclusiva, há opções de camarotes e lounges:

Camarotes

Backstage Mirante : Localizado atrás do palco, inclui acesso à pista premium, open bar e food, salão de beleza e uma festa de duas horas após o show. Preço: a partir de R$ 1.490.

: Localizado atrás do palco, inclui acesso à pista premium, open bar e food, salão de beleza e uma festa de duas horas após o show. Preço: a partir de R$ 1.490. Fanzone: Oferece bebidas como água, refrigerante, suco, cerveja e uísque, além de snacks, canapés, pães e pastas. Inclui estúdio de tatuagem (cobrança à parte), barbearia, maquiagem e acesso à pista premium. Preço: R$ 1.200.

Lounge

Champions Club: Sem visão para o palco, acomoda 100 pessoas e oferece open bar com espumante, cerveja, refrigerante, suco e água, além de open food com snacks, entradas, prato principal e sobremesa. Inclui acesso à pista premium. Preço: R$ 1.500.

A que horas começa o show?

Os shows começam pontualmente às 20h30 em todos os dias, com os portões do Allianz Parque abrindo às 17h. No entanto, é comum que alguns fãs cheguem mais cedo. O acesso ao estádio inclui inspeções de segurança e revistas corporais. Em seguida, é necessário apresentar o ingresso, um documento com foto e, se for o caso, o comprovante de meia-entrada.

A divisão dos portões para entrada é a seguinte:

Portão A: pista, cadeira inferior e cadeira superior

Portão B: pista premium e cadeira superior

Portão C: cadeira inferior

Portão C1: camarote

Portão D: cadeira inferior

Como chegar ao show?

Quem for aos shows de transporte público pode desembarcar na estação Palmeiras/Barra Funda, localizada a cerca de dez minutos a pé do Allianz Parque. A estação é atendida pela linha 3-Vermelha do metrô e pelas linhas 7-Rubi e 8-Diamante da CPTM, além de contar com um terminal de ônibus.

Outra alternativa é consultar o site da SPTrans para verificar as linhas que atendem a região do estádio e se haverá mudanças nos itinerários durante o evento.

De acordo com a CET, vias como a rua Palestra Itália (entre a praça Marrey Júnior e a avenida Pompeia), Caraíbas e Diana (entre as ruas Venâncio Aires e Palestra Itália) poderão ter bloqueios de acesso a partir das 11h. Mais detalhes podem ser encontrados no site da companhia.

Para quem for de carro, onde de estacionar?

Para quem optar por ir de carro, o Allianz Parque oferece estacionamento com entrada pela rua Padre Antônio Tomás, 72, com capacidade para 1.500 veículos e preços a partir de R$ 150. Outra alternativa é a Casa das Caldeiras, localizada na rua José Benedito Boneli, sem número, onde o valor é de R$ 120. Reservas podem ser feitas pelo site da Estapar ou pelo aplicativo Zul+.

Há ainda a opção de estacionar nos shoppings próximos, como o Bourbon, na rua Palestra Itália, 500, ou o West Plaza, na avenida Francisco Matarazzo, sem número.

O que não pode levar?

Segue uma lista de itens proibidos no Allianz Parque durante os shows:

Equipamentos eletrônicos: câmeras e filmadoras profissionais ou com lente destacável, GoPro (ou similares), tablets, lasers, walkie-talkies, drones.

Itens de comunicação e publicidade: cartazes, panfletos, adesivos.

Objetos rígidos ou cortantes: recipientes de embalagens rígidas (como copos térmicos), armas de qualquer tipo, guarda-chuvas, capacetes, bandeiras ou faixas com mastros.

Objetos de segurança e vestuário: correntes, cinturões, pingentes, roupas ou acessórios pontiagudos que possam machucar.

Materiais inflamáveis ou perigosos: fogos de artifício, papel em rolo, sinalizadores, materiais para fabricar bombas ou causar incêndios.

Produtos químicos e medicinais: drogas ilegais, medicamentos sem receita médica, perfumes ou cosméticos em recipientes acima de 90 ml.

Acessórios e utensílios: bastões de selfie, cadeiras, bancos, pistolas de água, mochilas maiores que 30x15x20 cm.

Bebidas e alimentos: garrafas de vidro, bebidas alcoólicas.

Animais: exceto cães-guia com identificação para pessoas com deficiência visual.

Itens esportivos ou associados a clubes de futebol: camisetas de times.

Outros: cigarros eletrônicos, buzinas de ar, objetos julgados perigosos ou inconvenientes pela produção e segurança do evento.

Se for necessário levar medicamentos, é obrigatório apresentar a receita médica em seu nome.

Há previsão de chuva para o show nesta quarta-feira?

Nesta quarta-feira, 18, será parcialmente nublado, com períodos de sol. As temperaturas variam entre 18°C e 29°C, com sensação térmica entre 18°C e 27°C. A probabilidade de chuva é de 19%, e a umidade relativa do ar está em 44%. Os ventos serão de 7,3 m/s, segundo informações do Climatempo.

É importante estar preparado para mudanças rápidas no tempo, especialmente com as chuvas previstas nos dias do fim de semana.

Para evitar se molhar, a melhor opção é levar capas de chuva ou adquiri-las em frente ao estádio, já que guarda-chuvas não são permitidos em grandes eventos. No entanto, fique atento: os preços nas proximidades costumam ser elevados.

Outra dica útil é usar botas ou galochas para enfrentar possíveis alagamentos nas ruas ao redor e dentro do estádio. Além disso, bolsas impermeáveis e zip locks são ideais para proteger itens importantes, como documentos, dinheiro, ingressos e celulares. Não se esqueça de levar um casaco para se manter confortável durante o evento.