Cachorro sente frio? Veja os cuidados que seu pet precisa nesse clima

A frente fria histórica que passa pelo Brasil nesta semana não afeta só os humanos, como também os animais domésticos. Quando se trata de sentir frio, os cachorros têm uma reação bastante semelhante ao de seus donos: eles buscam um lugar ou objeto para se manter aquecido e podem até ficar gripados por conta do clima.

Então, se o cachorro sente frio, o que fazer durante períodos mais gelados? Como saber se o seu animal precisa se proteger? Veja algumas dicas e explicações sobre como cuidar do melhor amigo do homem nesta época do ano:

Cachorro sente frio?

Sim. Animais com mais pelos e maior nível de gordura são os que menos sentem frio, já que a pelagem densa e a gordura corporal ajudam a controlar o calor do corpo.

Isso significa também que cachorros pequenos ou com pouca pelagem são os que mais passam frio e, portanto, nessa época do ano, devem receber alguns cuidados extras.

LEIA TAMBÉM: ESTUDO: Cachorros evoluíram para serem mais fofos e conquistar humanos

Qual raça de cachorro sente mais frio?

Como dito anteriormente, cães de porte menor ou com menos pelos tendem a sentir mais frio. Veja a lista das raças de cachorro que mais sentem frio:

Chihuahua

Yorkshire Terrier

Shih Tzu

Buldogue

Pinscher

Dachshund

Boston Terrier

Boxer

Terrier Brasileiro

Galgo italiano

Greyhound

Whippet

Como saber se o meu cachorro está com frio?

Enquanto o cão não aprende a falar, ele acha outras maneiras de mostrar que está passando frios em dias mais gelados.

Se ele está comendo mais do que o normal, por exemplo, pode ser sinal que o corpo dele está trabalhando para se aquecer -- já que o organismo do animal trabalha para manter a temperatura corporal média, cerca de 39° C, ele gasta mais energia e, portanto, tem mais fome.

Tremedeira, dormir muito ou passar mais tempo deitado ou encolhido em algum lugar também são sinais de que o animal pode estar com frio.

Se o cão está ficando mais tempo perto de humanos ou outros animais, também pode significar que ele está tentando se aquecer.

LEIA TAMBÉM: Com roupas, acessórios e gadgets, mercado de luxo pet cresce no Brasil

O que fazer para o cachorro não sentir frio?

A dica mais prática para o dia a dia é colocar uma roupa de cachorro no seu pet, especialmente se ele tiver uma pelagem mais curta.

Para dormir, a recomendação é deixar o animal de estimação deitar em um local quente e sem passagem de vento, de preferência na caminha dele e com um cobertor para ajudá-lo a se esquentar.

Faz mal o cachorro dormir no chão frio?

No frio, a recomendação é que o cão durma em um lugar quente e sem correntes de vento, de preferência com algum cobertor para esquentá-lo. Utilizar uma roupa para cachorro também é recomendado.

Mas, em outras temperaturas, é normal o cachorro querer dormir no chão frio.

LEIA TAMBÉM: