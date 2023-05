Burger King traz Aranhaverso para a Avenida Paulista

O Burger King anuncia sua mais nova campanha de experiência imersiva na avenida mais famosa de São Paulo. O restaurante do cruzamento da Av. Paulista com a Av. Brigadeiro Luís Antônio está totalmente transformado no universo do novo filme do Homem Aranha: Através do Arranhaverso.

Com criação da Agência DM9, em parceria com a Sony Pictures, a ambientação da loja foi totalmente pensada e planejada para que os fãs do super-herói se sentissem como um dos personagens do filme, tendo a oportunidade de vivenciar experiências imersivas, liberando o seu lado aranha.

A fachada da loja foi completamente personalizada na temática do filme e quem passa pela avenida pode ver cinco dos personagens principais em ação, além de um Miles Morales gigante de ponta cabeça na clássica posição do herói. Uma fachada impossível de ignorar. O térreo continua na temática do filme, com o teto repleto de portais abertos para outros aranhaversos, convidando o público a revelarem os seus poderes. A escada foi transformada em uma sequência de portais gigantes, que levará os consumidores para as outras dimensões.

Diversos painéis com os heróis estão espalhados por toda a loja, com espaços totalmente instagramavéis e super coloridos. Os fãs poderão se jogar nessa experiência única e imersiva utilizando seus novos poderes para ficarem “invisíveis”, lançar teias e deixar sua marca em uma parede toda grafitada feita especialmente para quem ama grafite, assim como Miles.

Experiência na Panamericana e no aplicativo

Além do restaurante da Av. Paulista, o BK da Praça Panamericana, também em São Paulo, receberá ativações especiais para a campanha. Espaços instagramáveis, ambientação de loja e um espaço Kids totalmente vestido de Aranhaverso aguardam as famílias que passarem por lá. As crianças poderão aproveitar ainda uma parede de escalada criada totalmente com elementos do universo do filme HOMEM-ARANHA™: ATRAVÉS DO ARANHAVERSO. O BK Drive da unidade também receberá os consumidores com um portal para o Aranhaverso – e ofertas exclusivas durante toda a campanha.

No aplicativo do BK, disponível gratuitamente na Apple e Google Store, o consumidor terá acesso a uma gamificação que faz o usuário viajar pelo portal do Aranhaverso e ser transportado para um app totalmente personalizado para os personagens do filme. Nesse ambiente, o cliente ficará por dentro dos detalhes dos produtos exclusivos do filme, brindes e ações realizadas em lojas, e ainda encontrar o preço exclusivo para compras no aplicativo.

Liberando o lado aranha com apenas uma mordida

Além de toda a ambientação do restaurante, o Burger King® lança também o combo BK Aranhaverso com o Spider Burger - pão vermelho com formato de teia, maionese exclusiva, onion rings crocantes e sequinhas, dois hambúrgueres de carne bovina grelhados no fogo como churrasco, ketchup e fatia de queijo sabor cheddar bem derretido, Batata do Aranhaverso – acompanhamento composto pelas batatas fritas tradicionais nas cores amarelo, roxo e cor-de-rosa, 100% naturais, sem qualquer aditivo artificial, Sundae do Multiverso - massa sabor baunilha, calda sabor morango e deliciosos pedaços crocantes de cookies sabor chocolate. Além disso, o combo ainda conta com o padrão de Free Refil de refrigerante.

No balcão das lojas, o Combo BK Aranhaverso pode ser adquirido por R$ 37,90 sem sobremesa, e R$ 41,90 com sobremesa. Estarão disponíveis ainda três copos exclusivos e personalizados, que podem ser adicionados ao combo adulto por mais R$ 11,00. O combo King Jr. tem seis opções de brinquedos montáveis com diferentes universos para explorar e colecionar, além das três variações de copos. Cada brinquedo destrava uma experiência virtual exclusiva e dá a possibilidade de viajar pelo universo de forma 3D e 360º e de criar e personalizar o seu avatar no Aranhaverso. No Clique e Retire, o Combo BK Aranhaverso, sem Sundae Multiverso, está disponível por R$35,90. Com o sundae, o valor fica por R$ 39,90.