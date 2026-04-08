BTS no Brasil: 10 sites fazem vendas falsas de ingressos para os shows

Os shows do BTS em São Paulo já estão com as pré-vendas de ingressos abertas. Com um dos fandoms mais ativos e engajados da indústria musical, a alta demanda por ingressos para as apresentações do boy group em outubro atraiu também atores de má-fé.

Até o momento, já foram identificadas 10 páginas de vendas falsas criadas no mês de abril, de acordo com dados da empresa de cibersegurança Kaspersky.

Os domínios fraudulentos simulam a página oficial de bilheteria para os shows do BTS. Com aparência muito semelhante, elas buscam enganar fãs de K-pop e roubar dinheiro de vítimas.

Vendas falsas: os domínios na imagem foram identificados como golpes voltados a roubar dinheiro de fãs de K-pop (Kaspersky/Reprodução)

Como funcionam as páginas de vendas falsas?

Além da enorme popularidade do grupo, outro fator que chamou a atenção de golpistas é o novo modelo de pré-reserva online implementado pela Ticketmaster para as vendas na bilheteria presencial. Com a novidade, o formato foi também explorado por pelos criminosos para explorar fãs confusos com o sistema.

Nas fraudes encontradas pela Kaspersky, as páginas são cópias quase idênticas do site oficial de venda de ingressos, simulando toda a jornada de compra. Elas reproduzem o layout, identidade visual e etapas do processo da venda real, confundindo os usuários e aumentando as chances de sucesso do golpe.

Layout quase idêntico: as páginas fraudulentas têm identidade visual que reproduz fielmente o canal oficial de vendas da Ticketmaster (Kaspersky/Reprodução)

Pagamento por Pix para contas de "laranjas"

Os sites fraudulentos direcionam as vítimas para pagamento via Pix, geralmente encaminhando os valores para contas de “laranjas” em fintechs. Em alguns casos, quando o usuário tenta pagar com cartão de crédito (o que permitiria contestação), o site informa falsamente que há alta demanda e induz a troca do método de pagamento para Pix.

PIX: forma de pagamento é utilizada para os golpes, afim de evitar contestações que ocorreriam em pagamentos com cartão de crédito (Kaspersky/Reprodução)

"Antes, o pagamento exclusivamente via PIX era um alerta de golpe. Agora, os criminosos criaram formas de contornar esse sinal, fazendo parecer que o pagamento com cartão é possível, mas inventam uma justificativa para pressionar a vítima a pagar via PIX", afirma Fabio Assolini, chefe de pesquisa em segurança da Kaspersky para a América Latina e Europa.

Como se proteger dos golpes

O primeiro passo na prevenção desse tipo de fraude é exclusivamente realizar compras pelo canal oficial da Ticketmaster.

É necessário digitar diretamente o endereço do site de venda de ingressos no navegador e evitar links recebidos por redes sociais, e-mails ou mensagens. Além disso, é necessário verificar o domínio, pois pequenas variações no endereço podem indicar páginas falsas.

Mais especificamente para os shows do BTS, entender o modelo de pré-reserva é importante para evitar golpes. Essa etapa não envolve nenhum pagamento, sendo ele apenas feito na bilheteria presencial. Se algum site pede pagamento nessa fase, ele é fraudulento.

Alertas de consumo no banco podem ser utilizados caso algum gasto não autorizado ocorra, o que pode impedir clonagem de cartão e outros tipos de fraude com maior duração. Receber notificações imediatas por SMS ou e-mail permite que haja maior controle sobre cada movimentação feita com um cartão.

Como funcionará a pré-venda para fãs

A primeira fase será a pré-venda exclusiva para membros do ARMY Membership, o clube oficial de fãs do grupo. Nessa etapa, apenas usuários cadastrados previamente poderão acessar a compra antecipada na plataforma da Ticketmaster.

Para compras presenciais, será necessária também a pré-reserva dos ingressos, também pelo site da bilheteria.

Os horários e datas das vendas variam conforme o show:

28 de outubro: pré-venda em 07/04, às 10h

30 de outubro: pré-venda em 07/04, às 10h

31 de outubro: pré-venda em 08/04, às 10h

Venda geral será aberta em 10 de abril

Após a pré-venda, os ingressos remanescentes serão disponibilizados ao público geral. A venda geral começa no dia 10 de abril, às 10h, no horário de Brasíli, simultaneamente para as três datas marcadas: 28, 30 e 31 de outubro.

Nessa etapa, qualquer pessoa poderá adquirir ingressos, sem necessidade de vínculo com o fã-clube oficial.

Os ingressos podem ser comprados pelo Ticketmaster ou em Interlagos. Para quem participará das vendas presenciais, será necessária a pré-reserva dos ingressos, que começa nesta segunda-feira, 6, para a pré-venda desta terça-feira, 7. Para a venda geral, a pré-reserva deverá ser feita na quinta-feira, 9.

Como funciona a pré-reserva dos ingressos?

A pré-reserva começa nesta segunda-feira, 6, às 16h, no horário de Brasília, e é necessária para que fãs possam comprar e retirar os ingressos em Interlagos.

Essa especificação foi anunciada no último sábado, 4. De acordo com a empresa, caso o processo de reserva não seja concluído, o usuário não deve se deslocar até a bilheteria, pois não será atendido.

De acordo com a Ticketmaster, o processo funciona da seguinte maneira:

Tenha uma conta de acesso ativa na Ticketmaster e esteja logado para acessar a fila virtual da pré-reserva correspondente à data desejada; Selecione a quantidade e o tipo de ingresso para compra na Bilheteria Oficial, de acordo com a disponibilidade no momento da reserva. Para meia-entrada, selecione apenas o tipo de benefício — a comprovação será realizada presencialmente na bilheteria. Em caso de pré-venda, insira também o WEVERSE MEMBERSHIP ID; Após concluir a reserva, você receberá um QR Code dinâmico pessoal e intransferível para cada ingresso reservado, além das informações da Bilheteria Oficial; o cliente deverá se dirigir à Bilheteria Oficial do evento, portando os documentos necessários — incluindo carteirinha de estudante e demais comprovantes para meia-entrada — além do QR Code dinâmico; Compareça à Bilheteria Oficial somente na data indicada no ingresso de reserva em seu Quentro, apresente os QR Codes, os dados serao validados e você poderá realizar o pagamento, dentro do horário de funcionamento estipulado.

A empresa frisa que não há qualquer cobrança durante a etapa de pré-reserva, ele será realizado exclusivamente de forma presencial na Bilheteria Oficial.

Somente quem concluir a pré-reserva receberá o QR Code e poderá ir à Bilheteria Oficial para realizar a compra.

De acordo com a classificação etária do evento, pessoas a partir de 16 anos poderão assistir aos shows. Mas o cadastro na plataforma da Ticketmaster é permitido apenas para maiores de 18 anos.

Dessa forma, o titular da reserva deve ser maior de idade, podendo reservar ingressos para terceiros apenas na condição de pai, mãe ou responsável legal.

No dia agendado para a retirada, será obrigatória a apresentação de documentos para a aplicação de descontos, como no caso de meia-entrada, além do código de pré-venda, quando aplicável. Reservas que não forem utilizadas ao longo do dia serão automaticamente disponibilizadas novamente para venda online.

O cronograma de reservas será realizado de forma escalonada para organizar a demanda. No dia 6 de abril, abrem as reservas para retirada no dia 7, referentes à pré-venda dos shows 1 e 2.

No dia 7, serão abertas as reservas para retirada no dia 8, relacionadas à pré-venda do show 3. Já no dia 9, ocorrerá a abertura das reservas para retirada no dia 10, data que também marca o início da venda geral.

Com a adoção do novo sistema, a Ticketmaster espera melhorar a experiência dos fãs e reduzir impactos urbanos, como congestionamentos e a necessidade de mobilização adicional de serviços públicos e de segurança.