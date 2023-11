Britney Spears: grandes hits, glamour e escândalos estampam nova biografia da cantora

Britney Spears, de 41 anos, lança nesta terça-feira, 24, sua biografia "The Woman in Me" ("A Mulher em Mim", em tradução livre), na qual conta os principais acontecimentos de sua vida profissional e pessoal.

Antes da chegada às livrarias, foram divulgados trechos do livro nas redes sociais, com o propósito de provocar a ansiedade dos fãs, que esperam conhecer a fundo os bastidores de uma das maiores estrelas da música pop, além de seus casos amorosos, inspirações musicais, problemas familiares e momentos polêmicos.

Em "A Mulher em Mim", Britney detalha a conturbada relação com seu pai, James Spears, a tutela a qual foi submetida e os abusos que sofreu logo no início de sua carreira, na década de 1990.

Além das dificuldades na convivência com os filhos, Jayden e Sean, frutos do casamento com o rapper Kevin Federline e outros relacionamentos fracassados.

Em meio aos altos e baixos de sua vida pessoal, Britney também conta sobre sua ascensão no mundo da música e o surgimento dos principais hits de sua carreira como "Toxic", "Evertime", "Gimme More" e "...Baby One More Time".

Namoro com Justin Timberlake

Britney também fala sobre o namoro com o cantor Justin Timberlake, as traições e o aborto que fez, aos 19 anos, na época do relacionamento entre os dois, no começo dos anos 2000. Grande parte da repercussão do livro ocorre após a cantora revelar os problemas enfrentados durante o período em que viveu com Timberlake e o impacto deles em sua saúde mental.

“Foi uma surpresa, mas para mim, não foi uma tragédia. Eu amava tanto Justin. Eu esperava que tivéssemos uma família um dia, isso só aconteceria muito antes do que eu tinha previsto. Mas Justin definitivamente não estava feliz. Ele disse que nós não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens", disse a cantora em um dos trechos da biografia.

Onde comprar o livro de Britney Spears?

"A Mulher em Mim" chega às livrarias e nos principais e-commerces do Brasil nesta terça-feira, 24. O livro pode ser encontrado na Amazon, onde se tornou o item mais vendido da plataforma recentemente, logo na pré-venda.

