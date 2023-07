Britney Spears é agredida por segurança de jogador da NBA, diz site

A cantora Britney Spears afirma ter sido agredida por segurança do jogador NBA, Victor Wembanyama, em um restaurante de Las Vegas, na noite desta quarta-feira, 5. A informação foi confirmada pelo site TMZ.

Segundo o portal, Britney estava junto com seu marido Sam Asghari e avistou Victor no restaurante. Ela então foi até o jogador para perguntar se eles poderiam tirar uma foto juntos. Ao chegar, Britney encostou no ombro de Victor, quando recebeu um tapa na cara do segurança, que segundo o site, derrubou seu óculos no chão.

A equipe de Britney registrou um boletim de ocorrência no Departamento de Polícia Metropolitana alegando agressão. Fontes policiais disseram que o agressor é Damian Smith, diretor de segurança da equipe dos Santo Antonio Spurs, clube de Victor.

Quem é Victor Wembanyama?

Recém contratado pelo Santo Antonio Spurs, no último draft da NBA, o francês Victor Wembanyama é uma das sensações atuais do basquete dos Estados Unidos.

Com 2,24 metros, ele está no hall dos jogadores mais altos da história da NBA. Para se ter ideia, ele é maior que o gigante sérvio Nikola Jokic, MVP e campeão das finais da NBA com o Denver Nuggets, em cerca de 13 centímetros. Também é mais alto que Lebron James.

Aos 15 anos, estreou na liga profissional e logo foi convocado para as seleções de base. No entanto, seu nome começou a surgir no noticiário em 2021, quando foi destaque no Mundial Sub-19.

Wembanyama levou a França para a final, mas acabou sendo derrotado pelos Estados Unidos.