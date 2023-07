Brigitte Bardot tem crise respiratória e é socorrida por bombeiros; veja o estado de saúde da atriz

A crise de calor na Europa pode ter feito mais estragos aos idosos. Nesta quarta-feira, 19, a atriz Brigitte Bardot, de 88 anos, teve que ser socorrida por uma ambulância após ter uma crise respiratória. A notícia foi divulgada pelo jornal francês "Van Matin".

O marido da atriz, Bernard d'Ormale, relatou ao jornal que embora Bardot não tenha ficado inconsciente, a falta de ar "foi mais forte do que o normal". Ele destacou, também, que "como todas as pessoas de idade, ela não aguenta mais o calor.”

Depois de ser atendida pelos socorristas, a atriz voltou para casa e está em repouso.

Quem é Brigitte Bardot?

A ex-atriz francesa Brigitte Bardot é considerada um eterno símbolo do cinema. Afastada das telonas desde 1973, após gravar “Colinot Trousse-Chemise”, é uma das atrizes mais reconhecidas da década de 1960, sobretudo após a atuação em "Histórias Extraordinárias" (1968), "E Deus criou a mulher…" (1956) e "A Verdade" (1960).

Bardot também contribuiu para a libertação sexual no mundo e para uma nova visão das mulheres. Em "E Deus criou a mulher...", dançava mambo. Uma das cenas mais relembradas era uma dança com a saia aberta até a cintura, imagem que provocou um escândalo e a proibição do filme em alguns estados dos Estados Unidos.

Rompida com a família burguesa, a ex-atriz lançou-se no cinema após se formar dançarina. Depois, quando deixou a carreira na sétima arte, Bardot se tornou mundialmente reconhecida pela causa dos animais. "Minha primeira vida me permitiu vencer nesta segunda. Se eu não tivesse sido Brigitte Bardot e ficado conhecida em todo o mundo, nunca teria feito um décimo do que eu faço agora pelos animais", declarou à AFP, quando completou 80 anos.