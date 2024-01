Brasileira ganha 1º lugar em concurso internacional de canto lírico com 56 nacionalidades

Na última sexta-feira, 19, uma brasileira chamou atenção da mídia internacional por vencer o 61º Concurso Internacional de Canto Tenor Viñas, uma das maiores e principais competições de canto lírico, que acontece anualmente em Barcelona (Espanha). Marcela Rahal, natural de Bauru (SP), disputou o prêmio com mais de 500 inscritos, reduzidos a 17 finalistas de 13 nacionalidades diferentes.

Vencedora do concurso, a brasileira divide o prêmio com o neozelandês Filipe Manu, e vai levar para casa 16 mil euros pela performance (R$ 85 mil, na atual cotação).

Além do valor financeiro, Marcela e Filipe também receberão uma medalha comemorativa, em cerimônia a ser realizada no dia 3 de março, no Teatro Real, em Madrid.

Veja o vídeo de Marcela Rahal cantando

Marcela também recebeu um prêmio extraordinário pela estreia na Ópera de Astana. Ela tem a voz classificada como mezo-soprano.

Quem é Marcela Rahal?

Natural de Bauru (SP), Marcela se formou em canto pela Universidade de São Paulo (USP) e seguiu carreira internacional, tendo feito mestrado em canto lírico na Alemanha. Rahal chegou a participar de dois estúdios de ópera e música clássica em São Paulo, na EMESP Tom Jobim e na Academia de Opera do Theatro São Pedro.