Boticário vai pagar R$ 50 mil para quem vencer a competição de influenciadores; veja como participar

Quem é criador de conteúdo e tem menos de 500 mil seguidores pode ter uma grande chance de mudar de vida no mês de setembro. O Boticário está em busca de um novo representante digital para a marca e, por isso, vai voltar com o Botiverso: uma competição em busca do influenciador ideal, voltado para o TikTok — e que vai premiar o vencedor com R$ 50 mil, um contrato anual e a oportunidade de participar de uma campanha do Boticário.

A primeira edição do Botiverso foi em 2022 e teve como vencedora Tabatha de Freitas Cuzziol (@tabathacuzziol – Tiktok e Instagram). Por ter feito a maior pontuação nos desafios propostos, a influenciadora ganhou uma recompensa de R$ 20 mil e um contrato de um ano com o Boticário.

Para a edição de 2023, O Boticário anunciou algumas mudanças. A marca não só aumentou o valor da premiação, como também ofereceu a participação em uma nova campanha e ampliou a quantidade de participantes: no ano passado, foram 10 creators selecionados para o projeto e, nesse ano, 300 nomes farão parte do Botiverso.

O que é o Botiverso?

O Botiverso é um laboratório de criadores de conteúdo, criado pelo Grupo Boticário, em parceria com a agência SoWhat, para encontrar o influenciador ideal para a marca. Em 2023, a competição contará com várias missões de criação de conteúdo de forma gamificada, nas quais os influenciadores serão avaliados de acordo com o desempenho.

Os critérios avaliados serão qualidade, quantidade, engajamento e performance para a seleção dos finalistas. O comitê avaliador também contará com grandes nomes do mercado de criadores de conteúdo, como Vivi Wanderley, Adam Mitch, Marina Cristofani, Matheus Pasquarelli e Tassiane Cruz, que irão recrutar e orientar os participantes.

Os conteúdos do projeto envolverão reviews de produtos, um formato muito conhecido e potencial de entretenimento, conversa e conversão de leads.

O grande vencedor da segunda edição ganhará um prêmio de R$50 mil, um contrato anual e a oportunidade de participar de uma campanha do Boticário.

Como participar do Botiverso?

Para concorrer aos R$ 50 mil, os participantes terão que se inscrever no site oficial da campanha. As inscrições estarão abertas a partir das 19h desta terça-feira, 22, e se encerram no dia 10 de setembro.

O programa selecionará criadores que publicarem um review criativo de qualquer produto da marca no Tiktok, com a hashtag #EudeBoti e a #oBoticario. As informações sobre a campanha podem ser conferidas no perfil oficial do Boticário no TikTok (@oboticario).

A marca escolherá influenciadores de todas as regiões do Brasil. Além disso, ao menos 50% dos criadores de conteúdo farão parte de algum grupo de diversidade: raça, gênero, idade, Pessoas com Deficiência (PCD) e Pessoas com Necessidades Especiais (PNE).

Quem pode participar do projeto?

De acordo com a marca, todo e qualquer influenciador abaixo dos 500 mil seguidores pode se inscrever no Botiverso e criar o vídeo com um review criativo de algum produto da marca. 300 criadores de conteúdo serão selecionados para continuar os desafios do projeto.

Estratégia com marketing de influência

De acordo com o Censo dos Criadores de Conteúdo do Brasil, realizado pela Squid, o país possui mais de 500 mil creators, dos quais 73% fazem parte do TikTok. A “creator economy”, que movimentou aproximadamente R$82 bilhões no mundo, segundo informações Collabstr, tem um potencial de vendas elevado.

Marcela De Masi, Diretora Executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário, conta que a marca acompanha as tendências de comportamento de consumo e percebeu uma oportunidade que, até então, não era explorada por outras empresas do setor de beleza.“O TikTok é uma ferramenta poderosa de entretenimento, conversa, compra, trends e convencimento. Sabemos do potencial da plataforma e, por meio do Botiverso, queremos aprofundar nosso relacionamento com criadores de conteúdo da plataforma, criando um cenário mais inclusivo e fazendo com que nossa marca chegue a novos lugares e novos consumidores”, conta a executiva.

Com a expansão do Botiverso, a empresa mostra o interesse em investir, cada vez mais, em um ecossistema em ascensão. Mundialmente, o mercado de criadores de conteúdo cresce mais de 40% ao ano desde 2019, aponta a Collabstr. Segundo a consultoria Influencity Marketing Hub, o Brasil tem cerca de 9 milhões de influenciadores digitais – montante equivalente à população total de Paraíba, Espírito Santo e Roraima, juntos.

Consumo e influência do TikTok

Uma pesquisa conduzida pela Nielsen, para o TikTok, revela que 76% dos usuários estão abertos a consumir conteúdos sobre novos produtos e 72% participariam de tendências/hashtags de marcas. Marcela destaca que, esta abertura da audiência é fundamental para desenvolvimento do Botiverso como uma comunidade que amplia o alcance da marca, e, ao mesmo tempo, fomenta novos criadores de conteúdo.

“Entendemos a relevância da plataforma na construção de narrativas originais, engajamento do público, captação de leads, geração de tendências em lifestyle e influência na jornada de potenciais consumidores. São fatores importantes para a criação de conexões verdadeiras e profundas, que é o que buscamos, tanto com nossos consumidores quanto com os creators”, completa De Masi.