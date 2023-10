Bob's terá coleção exclusiva de brinquedos e lanches de Senhor dos Anéis; veja como conseguir

Os fãs de “O Senhor dos Anéis” têm motivos para celebrar: o Bob’s fez uma parceria com a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products e lança na próxima quinta-feira, 5, a coleção exclusiva de miniaturas dos personagens da trilogia, baseada nos livros de J. R. R. Tolkien e nos filmes de Peter Jackson.

Além das miniaturas colecionáveis, a rede apresenta também um cardápio com sanduíches, sobremesa e acompanhamento inspirados em trechos e elementos da saga. Entre eles, estão os lanches "Um Anel", "A Montanha da Perdição", "As Sombras de Mordor" e "O Retorno do Rei".

Algumas lojas da rede também contarão com diversas ativações inspiradas nos filmes, assim como produtos e embalagens temáticas. Na parte do marketing, um vídeo será veiculado tanto em mídias sociais quanto em TV aberta e fechada, com a narração especial de Helio Vaccari, dublador oficial da versão brasileira do personagem Gandalf.

Veja os sanduíches que irão compor o cardápio do Bob's

Bob's Retorno do Rei Bacon - R$ 34,00 (combo)

O sanduíche Retorno do Rei Bacon traz um pão escuro como as sombras de Mordor, maionese sabor bacon, fatias de bacon, queijo, preciosos anéis de cebola dourados e crocantes e um suculento hambúrguer 100% bovino.

O combo acompanha anéis de cebola e um refil de refrigerante. Por mais R$ 15,90, é possível levar uma miniatura para casa.

Bob's Retorno do Rei Salad - R$ 34,00 (combo)

O sanduíche Retorno do Rei Salad traz um pão escuro como as sombras de Mordor, molho sabor costela, fatias de tomate e alface fresquinhos, queijo, preciosos anéis de cebola dourados e crocantes e um suculento hambúrguer 100% bovino.

O combo acompanha anéis de cebola e um refil de refrigerante. Por mais R$ 15,90, é possível levar uma miniatura para casa.

Bob's Max Montanha da perdição - R$ 13,90

Mix sabor baunilha, coberto com calda sabor frutas cítricas, levemente picante, finalizado com açúcar que explode na boca, simbolizando o vulcão da montanha da perdição.

Preciosos Anéis de Cebola (5 unid) - acompanham o combo

Preparamos uma experiência única para os fãs de "The Lord of the Rings." Uma porção com cinco preciosos anéis de cebola, crocantes, dourados, poderosos e saborosos.

Anéis de Cebola para comandar a todos (9 unid) - R$ 15,90

Uma porção com nove anéis de cebola forjado no fogo da montanha da perdição; crocantes, dourados e temperados com páprica levemente picante, conferindo muito sabor e simbolizando os nove anéis concedidos aos homens, criados pelo Sauron.

Miniaturas colecionáveis

As miniaturas também serão vendidas por R$23,90.