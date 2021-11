Black Friday: Site tem cerveja com até 50% de desconto e assinatura grátis

O Clube do Malte, plataforma de assinatura de cervejas, está fazendo duas promoções de "esquenta" para a Black Friday, válidas durante todo o mês de novembro: 50% de desconto em rótulos selecionados e assinatura grátis durante dois meses para novos assinantes. Quem já é assinante vai contar com quatro cervejas de lúpulos diferentes, com o objetivo de trazer mais sabores de uma única vez.

Além disso, também é possível encontrar rótulos em promoção na forma de kits: a Hobgolin está com promoção compre 3 leve 4 (saindo por R$ 14,93 cada, ante o preço original unitário de R$ 22,90). A Paulaner também está sendo vendida em kit com 3 cervejas, com desconto de 20% e copo especial de brinde, e a Faxe Premium, com desconto de 50% no kit com seis unidades.

Veja outras promoções, disponíveis no site:

Cerveja Corsendonk Kriek Belgique Garrafa 250ml: De R$ 35,00 por R$ 22,90

Cerveja Clube 12 - Academia da Cerveja Belgian Pale Ale Garrafa 355ml: De R$ 10,90 por R$ 7,90

Cerveja Brewmaster Selection Imperial IPA Garrafa 355ml: De R$ 21,90 por R$ 7,90

Cerveja Dia de Los Muertos Guadalajara APA Garrafa 355ml: de R$ 21,90 por R$ 7,90

Kit de Cerveja Denver Com Copo e Guia de Churrasco: de R$ 46,80 por 19,90

Kit de Cerveja Brewmaster Selection Imperial Sour Com Taça: de R$ 46,80 por R$ 24,90

Kit Cervejas Erdinger Sem Álcool - Compre 3 e Leve 4: De R$ 79,60 por R$ 59,70

Não é necessário ser assinante para aproveitar as promoções.