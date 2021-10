Bill Gates tem um novo genro milionário; conheça

A filha mais velha de Bill Gates, Jennifer Gates, 25 anos, se casou neste mês com Nayer Nasser, em uma cerimônia de 2 milhões de dólares, de acordo com o New York Post. O casamento aconteceu na propriedade de 16 milhões de dólares do fundador da Microsoft em Westchester County, Nova York.

Nayel Nassar tem 30 anos e é filho de proprietários de uma empresa de arquitetura e design de interiores, a Diwan Interiors International.

Fundada em 1987 no Kuwait,a empresa é uma das líderes do setor com centenas de projetos em todo o mundo, incluindo marcas como Citigroup Kuwait, Mercedes-Benz e JW Marriott.

Nassar nasceu em Chicago, mas cresceu no Kuwait por conta da empresa de sua família. Em 2009, ele voltou para os Estados Unidos para estudar na Califórnia. O patrimônio líquido dele é estimado em 100 milhões de dólares, segundo o Biography Daily.

Nassar começou a andar a cavalo aos cinco anos em uma escola de equitação no Kuwait. Desde então, sua paixão pelo esporte cresceu e ele ganhou seu primeiro Grande Prêmio da FEI em Abu Dhabi em 2011.

Ele representou o Egito em diversos jogos internacionais: competiu nas finais da Copa do Mundo da FEI em 2013, 2014 e 2017, além dos Jogos Equestres Mundiais da FEI em 2014.

Nassar ajudou a equipe do Egito a se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 após 60 anos. Na época, Bill Gates publicou nas redes sociais uma mensagem de apoio: “Estou torcendo por muitos atletas em Tóquio agora — mas nada mais do que meu futuro genro, @nayelnassar. Boa sorte, Nayel! ”

Jennifer Gates e Nayel Nassar se conheceram no circuito equestre e rapidamente se tornaram amigos. Ambos se formaram na Universidade Stanford. O casal competiu internacionalmente até Jennifer começar a faculdade de medicina em 2019. O casal ficou noivo em janeiro de 2020, quando Nassar fez o pedido de casamento na sua pista de esqui favorita de Gates.

Nassar transformou sua paixão em negócio. Desde 2014, ele administra seus próprios estábulos, chamados Nassar Stables, no sul da Califórnia.

Em agosto deste ano, ele lançou o Jumpr, um aplicativo com estatísticas e análises sobre saltos ornamentais, permitindo atletas, treinadores, locutores e fãs pesquisem e encontrem de forma fácil informações sobre equitação.