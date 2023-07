Bilionário que gasta R$ 10 milhões por ano para ter 18 anos novamente desiste de tratamento

O bilionário americano Bryan Johnson, fundador do sistema de pagamentos Braintree e conhecido por gastar US$ 2 milhões por ano para rejuvenescer e voltar a ter o corpo de quando tinha 18 anos, anunciou que desistiu de um procedimento para atingir o seu objetivo.

Em maio, ele começou a adotar uma medida drástica para buscar a juventude. Ele realizou transfusões de sangue com seu pai de 70 anos e seu filho de 17. O trio convertia o sangue por meio de uma máquina para transforma-lo em um plasma.

Após exames de imagem e biomarcadores, Johnson constatou que não houve benefício no seu rejuvenescimento na troca de plasma com seu filho. “A troca de plasma jovem pode ser benéfica para populações biologicamente mais velhas ou certas condições. No meu caso, não acumula benefícios além das minhas intervenções existentes”, disse o bilionário.

A Food and Drug Administration (FDA), a Anvisa dos Estados Unidos, emitiu um alerta em 2019 afirmando que as infusões de plasma de jovens não fornecem "nenhum benefício clínico comprovado" contra o envelhecimento ou doenças relacionadas à idade, como demência, doença de Parkinson, esclerose múltipla e doenças cardíacas doença.

Apesar de desistir da troca de plasma, o bilionário segue em sua busca pela juventude. Ontem, em publicação no Instagram, ele informou que a sua rigidez arterial está abaixo a média de 30 anos, cerca de 16 anos mais novo do que a sua idade cronológica.

Qual é a rotina do bilionário para ter 18 anos novamente

Johnson começa seu dia às 5h. De acordo com a Bloomberg, logo cedo toma 24 comprimidos de suplementos e remédios. Ele se pesa em uma balança de alta precisão, que também mede o seu percentual de gordura corporal e hidratação.

Na sequência, ele ingere carotenoíde licopeno para a saúde das artérias e da pele; metformina para os intestinais; açafrão, pimenta preta e gengibre para reduzir a inflamação; zinco para complementar sua dieta vegana e ainda uma microdose de lítio para o cérebro.

A ingestão é seguida por um treino de 1 hora, distribuído entre 25 exercícios físicos. O suco verde, que ele chama de gigante verde, item que não pode faltar no check da lista do mundo fitness, vem depois.

Ao longo do dia, ele mantém uma rotina de alimentação saudável, com pratos adaptados de acordo com os resultados dos exames. O americano tem ainda um limite diário de 1.977 calorias, nenhuma de origem animal.

Mensalmente, o bilionário realiza diversos exames médicos, como ressonâncias magnéticas, colonoscopias, ultrassons, testes cognitivos e outros protocolos mais avançados e feitos apenas em institutos de pesquisa. Segundo Johnson, ele é acompanhado por uma equipe de 30 médicos com objetivo de rejuvenescer cada órgão do corpo do bilionário.