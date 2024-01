Big Fone BBB 24: como vai funcionar, que horas vai ser e quem deve atender

O primeiro Big Fone da temporada tocará na noite desta sexta-feira, 26, durante o ao vivo. Quem atender terá direito a indicar três pessoas para o Paredão e estará salvo da berlinda, e os pré-indicados pelo líder MC Bin Laden, Davi e Isabelle, prometeram acampar em frente ao telefone hoje.

No momento, quatro pessoas estão na mira do Líder, MC Bin Laden: Isabelle, Davi, Wanessa Camargo e Rodriguinho, mas o funkeiro já disse que os últimos dois nomes foram dados para "não se comprometer" com mais ninguém na casa. Ou seja, a indicação do Líder deve ser Isabelle ou Davi, caso um deles não se salve.

Por isso, a dupla decidiu na noite de ontem que passaria o dia ao lado do Big Fone. Até o momento eles não foram vistos no jardim, mas o colega de casa, Marcus, deu uma dica certeira: "Querem atender o Big Fone? Ele costuma tocar sexta à noite . Quando o programa tá ao vivo!".

Como está o jogo?

👉 MC Bin Laden decidiu indicar Isabelle ao Paredão

decidiu indicar ao Paredão 🔥 O Quarto Gnomo , então, optou por se juntar para indicar Davi

O , então, optou por se juntar para indicar 😇 Fernanda é o Anjo e está autoimune, ela deve imunizar Giovanna Pitel ou Rodriguinho

"Querem atender o Big Fone? Ele costuma tocar sexta à noite. Quando o programa tá ao vivo!" (Marcus) O terror do Boninho. #BBB24 pic.twitter.com/oJNvcsr6pW — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 26, 2024

Que horas toca o Big Fone?

Ainda não há um horário exato para o toque do Big Fone. A matéria será atualizada caso seja divulgado.

O BBB 24 começa por volta das 22h30, pelo horário de Brasília, logo após a novela "Renascer" na TV Globo.

Quem atendeu o Big Fone?

O Big Fone ainda não tocou. Volte mais tarde ou acompanhe as notícias em tempo real pelo nosso grupo de WhatsApp.

Como vai funcionar o Big Fone?

Quem atender estará autoimune e terá direito de indicar três pessoas para o Paredão.

TUDO SOBRE BBB 24: