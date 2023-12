Beyoncé em Salvador? Estreia de filme tem superprodução e fãs especulam show surpresa

O filme da turnê da Beyoncé, chamado "Renaissance: A Film by Beyoncé" terá estreia especial nesta quinta-feira, 21. Mas, em Salvador, a festa está um pouco diferente: haverá o "Club Renaissance", evento que a cantora faz para celebrar seus fãs, que está coberto de mistérios.

A superprodução é feita somente para convidados, produzida pela própria Parkwood Entertainment, fundada por Beyoncé, em parceria com a TV Globo. Os fãs especulam que nela seja feito anúncio de um show surpresa na noite desta quinta-feira, 21, ou da passagem da cantora no Brasil em 2024, com a turnê Renassaince. Na tarde de hoje, um jatinho igual ao usado pela artista foi avistado a caminho de Salvador.

🚨AGORA: Jatinho de Beyoncé pousa em Salvador. O procedimento de desembarque foi iniciado. Imprensa em alerta para saber se a cantora internacional também veio no voo. pic.twitter.com/tj3KViFC8a — Minuto News (@MinutoNews_MN) December 21, 2023

No e-mail enviado aos convidados do "Club Renaissance", que vazou nas redes sociais, diz que haverá um link com uma "cota de ingressos" para o evento através da plataforma Sympla. O local exato e a hora da festa serão divulgados somente quando os ingressos forem retirados. O comunicado diz ainda que a cidade de Salvador foi a escolhida por Beyoncé para a realização do evento.

Antes da sessão com o filme, os sortudos que foram selecionados para a exibição receberam um anúncio de uma executiva da Parkwood Entertainment — empresa que trouxe o evento para o Brasil, em parceria com a TV Globo —, que dizia que a turnê não é o final. "É o momento certo para o Brasil”, completou com a promessa de uma surpresa ao fim do filme.

Beyoncé na Bahia?

Ainda não se sabe qual será o anúncio misterioso ao final da exibição do filme, mas os fãs especulam que a cantora venha ao Brasil para um show surpresa. Outra especulação divulgada por internautas no X, antigo Twitter, é a de que a cantora enviou um vídeo exclusivo para o evento, anunciando a turnê Renassaince no Brasil em 2024.

Em outras festas do "Club Renaissance", como as feitas em Los Angeles (EUA) e Londres (Inglaterra), a cantora chegou a participar em uma visita surpresa.

O que é Club Renaissance?

Inside the CLUB RENAISSANCE party in Salvador, Brazil 🇧🇷 pic.twitter.com/37bFJsq0Dh — Beyoncé Press. 🪩 (@beyoncepress) December 21, 2023

O tão aguardado Club Renaissance nada mais é do que uma festa, promovida pela própria cantora, que roda várias cidades do mundo, feita para divulgar o álbum e o filme "Renaissance".

A festa acontece hoje no Brasil, na cidade de Salvador, no Centro de Convenções. Além da exibição do filme, o evento terá anúncios divulgados somente para um seleto grupo de fãs e convidados.

O espaço é todo decorado e ambientado no universo do álbum "Renassaince", lançado pela cantora em 2022. A inspiração vem dos anos 1970 e 1980, dedicado à cultura negra. Parte da equipe de Beyoncé estará no Brasil, como os representantes da BeyGOOD, fundação de caridade da artista.

"Pegadinha" da Beyoncé

Na última terça-feira, 19, os fãs brasileiros vibraram com a certeza de que Beyoncé viria para o Brasil em breve. Isso porque a cantora publicou um vídeo no qual afirma que a a bilionária "Renaissance Tour" ainda não acabou e, logo em seguida, cita o Brasil e uma lista de outros países pelos quais ainda não passou, como se fosse anunciar shows neles.

O problema é que eles caíram em uma "pegadinha" por parte da cantora: o vídeo, na verdade, era para promover o filme da turnê, que chega aos cinemas na próxima quinta-feira, 21. E o resultado dele não foi lá muito positivo entre os fãs brasileiros, que já não estavam nada satisfeitos pelo fato da cantora não ter apresentado a turnê na América Latina. No X (antigo Twitter), chovem publicações afirmando que a brincadeira não teve nada de engraçada.