Beatriz vai ser expulsa do BBB? Participante derruba Sabrina Sato e especulação cresce na internet

O clima está intenso no Big Brother Brasil (BBB) desde a saída de Raquele do jogo, após elevada rejeição no paredão. Desta vez, o ambiente parece ter ficado descontraído com a visita de Sabrina Sato, 21 anos depois de sua participação no reality, na terceira edição. Mas, a presença da apresentadora resultou em confusão na casa.

Nesta quarta-feira, 20, Sabrina surpreendeu os brothers com uma aparição na sala da casa do BBB. A emoção entre os participantes foi tão grande que Beatriz acabou derrubando a modelo.

Durante as apresentações, a vendedora do Brás ficou empolgada em conhecer Sabrina, que a agarrou e ambas caíram no chão do cômodo.

"Me ajudem, gente!", pediu Sabrina. No mesmo instante, Isabelle e Alane levantaram a ex-BBB, que começou a rir da situação. Naturalmente, nas redes sociais, os internautas reagiram à queda da artista no reality.

Veja a cena: