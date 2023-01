BBB23: Casa de Vidro começa hoje; saiba como assistir

A nova edição de Big Brother Brasil começa nesta terça-feira, 10, mas não exatamente. Pela primeira vez, o BBB23 terá uma Casa de Vidro antes da estreia do programa oficial.

A dinâmica, na qual quatro participantes ficam confinados e tentam entrar na casa real do BBB, acontecerá no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Confinados, os participantes podem conversar com o público em volta e tentar garantir sua entrada na casa mais vigiada do Brasil. Somente um homem e uma mulher vão conseguir, e são os próprios fãs que decidem quem entra na casa.

Os participantes serão revelados no momento em que a Casa de Vidro for aberta, às 10h35, nesta terça-feira, 10.

Como assistir a Casa de Vidro?

O início da dinâmica da Casa de Vidro será transmitido pelo canal da Globo, com apresentação de Ana Clara.

Como votar na Casa de Vidro?

Para escolher quem você quer dentro do BBB23, é preciso votar através do site do Gshow. A enquete deve ser disponibilizada assim que a dinâmica começar.

