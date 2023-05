Inscrições "BBB 24": veja as dicas dos ex-participantes para conseguir uma vaga

O fim do "BBB 23" nesta terça-feira, 25, também marca o início da próxima edição. Nesta quinta-feira, 20, Boninho publicou um vídeo nas redes sociais anunciando que as inscrições para o "BBB 24" começam amanhã, 21, no feriado de Tiradentes.

Haviam rumores de que o "BBB 24" não teria mais “camarotes”, as celebridades convidadas a entrar na casa, e seriam 20 participantes “pipoca” como nos velhos tempos. Mas um novo vídeo do diretor do programa aponta o contrário: segundo ele, os grupos vão continuar e ainda terá um terceiro grupo. A hipótese é que o novo grupo será composto de ex-BBBs.

🚨AGORA: As inscrições do BBB abrem dia 21, amanhã! Além disso, Boninho contou que o BBB 24 terá camarotes, pipocas e mais um grupo! #BBB23 pic.twitter.com/AD74LWqDzZ — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 20, 2023

Dicas para se inscrever no "BBB 24"

Entrar no "BBB" não é fácil: preencher questionários; gravar vídeos e fotos; fazer entrevistas online e, nas fases finais da seleção, presenciais. Mas, acima de tudo, interessados por uma vaga no reality devem mostrar quem eles são. Criar um personagem para o jogo não se sustenta. Segundo entrevistas com ex-participantes, a produção da Globo procura espontaneidade, humildade e alguém disposto a mostrar seus defeitos. Veja algumas dicas para mandar bem no processo de seleção do "BBB 24":

Seja espontâneo

Todos os ex-participantes do "BBB" deixam claro: não adianta tentar criar personagem. Nos vídeos, é recomendado que a pessoa mostre tudo de si. Gil do Vigor, um caso de sucesso oriundo do "BBB 21", é o melhor exemplo disso. No vídeo de inscrição que ele enviou aos selecionadores, o pernambucano aparece de chinelo, com uma parede branca ao fundo, e já diz, com naturalidade, alguns bordões que caíram na boca do povo.

Defeitos devem ser expostos

A participante Sarah Andrade, também do "BBB 21", falou abertamente sobre um defeito pessoal, em seu vídeo de inscrição. "Eu gosto de uma pequena manipulação, mas tento não deixar as pessoas perceberem", contou a consultora de marketing, no vídeo. O fato chamou a atenção dos selecionadores.

Juliette, a campeã do "BBB 21", admitiu que se imaginava "fazendo inimizades" no programa, algo que, de fato, se concretizou.

Três perguntas

Vencedor do "BBB 15", Cezar Lima enviava vídeos de inscrição para o "Big Brother Brasil" desde a segunda edição do programa, quando ele ainda era menor de idade. Foi chamado em sua 14ª tentativa.

A experiência dele com o programa — e as várias tentativas para entrar no reality — fizeram ele perceber que os candidatos devem responder a três perguntas essenciais no vídeo de inscrição:

Por que você quer entrar no programa?

O que você quer gritar para o Brasil através do reality show?

Sendo selecionado, o que você fará para ser campeão?

“Essa última pergunta é o que eles mais buscam. Quem seleciona os participantes quer saber como você vai se movimentar no jogo para fazer a trama acontecer. Eles querem que você seja um perfil instigante”, aconselha ele. “As pessoas têm de se mostrar sem filtro, com fotos do dia a dia. No material de inscrição, é para mostrar aquilo que não se coloca no Instagram, sabe?”

