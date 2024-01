BBB: Rodriguinho é o novo líder e já 'indicou' três participantes ao Paredão; entenda

A noite de quinta-feira, 11, foi agitada no BBB 24. Após a eliminação de Maycon, uma nova prova escolheu o segundo Líder da edição: Rodriguinho. A disputa foi patrocinada pelo Mercado Livre e, na fase inicial da disputa, o Grupo Azul, formado por Nizam, Matteus, Rodriguinho, Giovanna Pitel, Fernanda e Lucas Pizane, foi o vencedor. Depois, em uma disputa de sorte, o cantor levou a coroa.

Nova tradição nesta edição, todo Líder tem que dizer três pessoas que estão em sua mira logo após a prova. Sendo assim, Beatriz, Davi e Isabelle são as intenções de voto de Rodriguinho na próxima Formação de Paredão, que acontece nesta sexta-feira, 12.

Quem ficou na Xepa?

Na Xepa, ficam os Alane, Beatriz, Davi, Isabelle, Juninho, Leidy Elin, Lucas Henrique, Lucas Luigi, Marcus Vinicius, MC Bin Laden, Michel, Raquele, Thalyta, Vanessa Lopes e Giovanna.

Quem ficou no VIP?

Os escolhidos foram para o VIP foram Giovanna Pitel, Matteus, Fernanda, Nizam, Lucas Pizane, Deniziane, Vinicius Rodrigues, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo.

Os escolhidos pelo Líder para o VIP têm direito a filé mignon, alcatra, bacon, peito de frango, temperos, farinha e mais. Eles também podem entrar no Quarto do Líder para dormir no conforto e planejar o jogo com os aliados.

Qual a dinâmica da semana?

Nesta sexta-feira, 12, ocorre a Prova do Anjo

O Anjo é autoimune e imuniza mais um

O Líder manda um para o Paredão

O mais votado pela casa puxa mais um para o Paredão triplo

No domingo, 14, acontece a eliminação

