BBB: Quem ganhou a Prova do Líder? Giovanna conquista liderança pela 2ª vez

Nesta quinta-feira, 21, os participantes do BBB 24 disputaram, mais uma vez, a chance de usar a coroa e ter proteção pelo resto da semana. Após prova que envolveu agilidade e sorte, Giovanna venceu pela segunda vez consecutiva.

Na etapa inicial, conduzida em duplas, os participantes se engajaram numa dinâmica desafiadora. Um membro do time se lançava numa busca frenética em uma piscina de bolinhas, com a missão de encontrar quatro cards específicos. Após localizá-los, corria para repassá-los através de uma tela ao seu parceiro do outro lado.

As duplas Davi e Matteus, Leidy Elin e Giovanna e Fernanda e Pitel, foram as que avançaram para a segunda fase. Eles então realizaram mais uma disputa no mesmo circuito, onde Giovanna e Leidy Elin venceram.

Na última etapa da prova, as sisters precisaram escolher um totem com um número premiado. Giovanna novamente contou com a sorte e acertou o número de primeira.

Quem venceu a Prova do Líder?

Giovanna ganhou a prova após três rodadas

Quem ficou na Xepa?

Davi, Isabelle, Beatriz, Alane, Matteus, Lucas e Pitel

Na Xepa, os jogadores têm opções limitadas de comida para comprar no mercado da semana. Feijão, arroz, ovo, goiabada, rapadura, fígado, língua de boi e mais. É comum repetirem o mesmo prato por vários dias ou até ficarem sem comida, já que tudo é pago com as estalecas do grupo. Para complicar ainda mais, o preço dos produtos na Xepa é muito mais caro que o do VIP.

Quem ficou no VIP?

Leidy Elin, MC Bin Laden e Fernanda.

Os escolhidos pelo Líder para o VIP têm direito a filé mignon, alcatra, bacon, peito de frango, temperos, farinha e mais. Eles também podem entrar no Quarto do Líder para dormir no conforto e planejar o jogo com os aliados.