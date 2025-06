BBB 26 reabre inscrições para o Sudeste nesta segunda-feira, veja como se inscrever

As inscrições para o BBB 26 serão reabertas para o Sudeste do Brasil nesta segunda-feira, 30, com o processo disponível exclusivamente pelo site oficial do programa, no Gshow.

Para participar, os interessados devem preencher um formulário detalhado, anexar fotos e enviar dois vídeos, sendo um deles dedicado à apresentação pessoal.

O que deve conter no vídeo de apresentação

No vídeo de apresentação, o candidato deve relatar sua trajetória de vida, seus sonhos, aspectos da personalidade e os motivos para querer participar do programa.

A gravação deve ser feita em ambiente silencioso, bem iluminado e com o candidato olhando diretamente para a câmera do celular.

O objetivo é que os responsáveis pela seleção consigam conhecer a autenticidade e o perfil do participante ainda nesta etapa inicial.

Escolha da região e canais de contato

Durante o cadastro, é possível escolher a região de inscrição com base no local de nascimento ou na residência atual.

A produção do programa informa que o contato com os inscritos será realizado por meio das informações fornecidas no formulário, como e-mail, chamadas telefônicas, WhatsApp ou SMS.

É fundamental que os candidatos fiquem atentos a esses canais para não perderem possíveis convocações.