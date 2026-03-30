BBB 26: quem vai sair no paredão? Enquete mostra sister com rejeição acima de 80%

O 12º paredão do Big Brother Brasil 2026 será definido nesta terça-feira, 31, com Jordana, Marciele e Solange Couto na disputa pela permanência. As enquetes já indicam uma tendência clara de eliminação.

A berlinda foi formada no domingo, 29. A líder Ana Paula indicou Solange Couto. Pela votação da casa, Jordana recebeu três votos e também foi emparedada. Já Marciele foi indicada por Milena após atender o Big Fone.

O que dizem as enquetes?

Levantamento das 8h do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, aponta um cenário de rejeição concentrada.

Na estimativa final (30% voto da torcida / 70% voto único), Solange Couto aparece com 84,30% das intenções de voto para sair. Bem atrás, Marciele soma 9,47%, enquanto Jordana tem 6,24%.

Os dados indicam uma tendência de eliminação com ampla vantagem.

Quem deve sair hoje do BBB 26?

Sites (voto da torcida): Jordana 8,51% x Marciele 13,06% x Solange Couto 78,43%

Jordana 8,51% x Marciele 13,06% x Voto único (média): Jordana 5,27% x Marciele 7,93% x Solange Couto 86,82%

Jordana 5,27% x Marciele 7,93% x Estimativa Votalhada (30%/70%): Jordana 6,24% x Marciele 9,47% x Solange Couto 84,30%

O levantamento já soma mais de 2,3 milhões de votos e mostra consistência na liderança de rejeição de Solange em diferentes fontes.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final.

A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.