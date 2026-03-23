BBB 26: empate entre brothers muda o jogo e deixa Paredão imprevisível

O Big Brother Brasil 2026 chegou ao seu 10º paredão. Nesta terça-feira, 24, o público escolhe quem vai deixar a casa mais vigiada do Brasil. Estão no páreo Gabriela, Jonas e Juliano.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas nesta segunda apontam o participante que deve sair na próxima terça-feira.

Até as 15h, já foram apurados 7.353.04 votos pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Juliano e Jonas têm empate técnico, com 45,08% e 44,51% dos votos, respectivamente.

Gabriela aparece em terceiro lugar, com 10,54%, sem chance de dar adeus ao prêmio de R$ 5 milhões.

Em comparação com a atualização anterior da enquete, houve pequenas mudanças no cenário. Juliano continua com o percentual parecido, enquanto Jonas ganhou alguns décimos na rejeição.

O comportamento do voto também varia bastante entre as plataformas. Nos sites e no Youtube, Juliano aparece como o mais rejeitado, enquanto nas redes sociais ele está em segundo lugar, atrás de Jonas.

Quem deve sair hoje do BBB 26?

Sites (voto da torcida): Juliano 54,28% x Jonas 37,51% x Gabriela 8,21%

x Jonas 37,51% x Gabriela 8,21% YouTube: Juliano 50,64% x Jonas 36,92% x Gabriela 13%

x Jonas 36,92% x Gabriela 13% Twitter: Juliano 38,52 x Jonas 55,61% x Gabriela 5,85%

Juliano 38,52 x x Gabriela 5,85% Instagram: Juliano 34,24% x Jonas 50% x Gabriela 15,76%

Juliano 34,24% x Jonas 50% x Gabriela 15,76% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Juliano 45,08% x Jonas 44,51% x Gabriela 10,54%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.