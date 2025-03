BBB 25: quem foi pro quarto 'Barrado no Baile' na festa de ontem? Saiba quanto tempo durou o castigo

João Gabriel superou o desafio no Quarto do Barrado no Baile do Big Brother Brasil 25, na madrugada desta quinta-feira, 20. O participante teve que localizar 20 números aleatórios e decifrar as sequências dos cinco cadeados para conseguir o convite para a Festa do Líder, que estava bloqueado em um baú. Em menos de três horas, João Gabriel conseguiu resolver a dinâmica.

A 'Prova do Líder' desta semana começará a tarde

Desafios e escolhas para o brother barrado

Mais cedo, João Gabriel havia sido barrado da festa de Guilherme. Ao justificar sua escolha, o pernambucano disse: “Dessa vez, do lado de lá, o único homem que não sofreu nenhuma consequência foi João Gabriel, então, dessa vez, vai ser ele”. Assim, o goiano foi designado para enfrentar o desafio.

Superando a dinâmica e conquistando o convite

O brother levou cerca de uma hora para localizar os primeiros oito cards com os números das combinações dos cadeados. Na sequência, ele encontrou outros nove números e, por fim, os três restantes. Com todos os números em mãos, João Gabriel rapidamente entrou na segunda fase do desafio. Em apenas oito minutos, o participante desvendou os segredos dos cadeados, abriu o baú e garantiu seu ingresso para a Festa do Líder.

O convite para a festa estava guardado em um baú, protegido por cinco cadeados, cada um com uma combinação de quatro dígitos. O brother barrado precisava descobrir as combinações, encontrando os números escondidos dentro de balões, sendo que cada cadeado possuía uma cor específica e apenas quatro números correspondentes à sua cor. Tadeu, apresentador, explicou as regras, e João Gabriel teve sucesso ao identificar os números e acertar as combinações de forma ágil.