BBB 24: Yasmin Brunet tem madrugada difícil no Paredão e promete revanche contra os brothers

A primeira semana do Big Brother Brasil (BBB) 24 começou com momentos intensos com a chegada dos participantes, a Prova do Líder e a formação do primeiro paredão da edição.

O Líder da semana, Deniziane, indicou Maycon para o Paredão. Já a casa votou e escolheu Giovanna e Yasmim Brunet para compor o Paredão. No entanto, a decisão de ir para a berlinda incomodou bastante a filha de Luiza Brunet.

No confinamento, a modelo chorou e afirmou à Giovanna que tem medo de ser eliminada do reality show, principalmente em seu início. Em seguida, Yasmin concluiu que, diante da situação, é necessário firmar alianças com outros participantes para se manter dentro do jogo.

A sister também ficou indignada com as votações para sua ida ao paredão e prometeu retaliação.

"Achei engraçado que só foi homem que votou em mim, gente. Só isso que achei estranho", disparou a sister. "Esses caras, se a gente voltar desse paredão, a gente vai atrás de um a um!", disse Yasmin no BBB 24.

Mais tarde, na cozinha da Xepa do BBB 24, Yasmin, Fernanda e Lucas Pizane iniciaram uma conversa sobre o jogo e o brother afirmou à modelo que ser escolhida para o Paredão fez bem à ela. No entanto, Yasmin garantiu que se voltar da berlinda, colocará em prática sua estratégia para obter vantagem sobre os rivais.

"O Paredão te fez bem, te deu uma sacodida", diz Lucas Pizane. "Assim, foi necessário. Não queria que tivesse sido eu, mas a gente sabia que depois do Paredão...", reagiu a modelo. Questionada por Fernanda se imaginava que seria uma das primeiras a enfrentar o Paredão, ela disse:"Cara, geral quer saber de você, da internet, você da internet é a mais polêmica da casa".

Já no Quarto Gnomo, Lucas Luigi e Maycon conversaram na madrugada desta quarta-feira, 10, sobre a decisão de votar em Yasmin durante a formação do Paredão. Para evitar que os atritos aumentem, Maycon sugeriu ao brother para se aproximar da modelo e tentar um acordo de paz.

"Ela não quer falar comigo de jeito nenhum, a Yasmin, e eu falei assim: fala com o Luigi por você e por ele, porque vocês precisam se conectar. Isso precisa mudar, isso é ruim demais. Ela já foi julgada, maltratada, assim como a gente, em outros lugares", disse Lucas.

O cozinheiro escolar também detalhou a conversa que teve com Yasmin: "Por ele, e principalmente por você, chama o cara para conversar. Não quer falar comigo? Ok. Está decepcionada comigo, ok. Com minha justificativa, ok. Mas o cara [Lucas Luigi], vocês precisam conversar".

"E ela está jurando por Jesus que eu juntei uma galera aqui no quarto, eu e você, para pedir para votar nela. Não foi o que aconteceu, irmão. Eu e você, ela está decepcionada comigo e com você, que a gente votou nela", reforçou Maycon.

Em seguida, o brother deixou claro: "O sonho da minha vida, você acha que eu vou fazer o quê? Puxar um Paredão difícil? Eu vou puxar alguém que eu acho que não vai me ferrar na situação", explica o brother.

Como votar no Paredão do BBB

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google. Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos:

Acesse o site do Gshow e busque pelo destaque da enquete do Paredão (normalmente, ele fica no topo da página inicial); Escolha entre Voto Único (somente um, coleta seu CPF) e Voto da Torcida (quantos quiser, só precisa da conta Globo); Clique em quem você gostaria que continuasse no programa; Caso você não tenha logado ainda, o Gshow pedirá as informações de login; Um captcha deve aparecer logo em seguida para confirmar a votação; Marque a opção "Sou humano" e a confirmação do voto irá aparecer na tela.

O resultado do primeiro Paredão da temporada será nesta quinta-feira, 11.