BBB 24: Rodriguinho é o novo Líder

Rodriguinho conquistou, pela segunda vez, a liderança do BBB 24. O cantor venceu a quinta Prova do Líder neste domingo, 21.Ele levou a melhor na disputa que envolveu sorte, pontaria e agilidade.

A disputa teve três etapas, com os jogadores divididos em dois grupos. Na primeira etapa, eles escolheram bolinhas para serem soltas em uma pista com obstáculos. As quatro primeiras a chegarem ao final do circuito levavam a melhor.

Na segunda etapa, os participantes arremessaram almofadas em direção a um campo com pontuações. Quem somasse a maior pontuação, avançava. Raquele, Davi e Rodriguinho passaram para a fase final.

Na última etapa, os participantes precisaram montar um quebra-cabeças. Quem finalizasse e apertasse primeiro o botão primeiro, seria o próximo Líder.

Quem ficou na Xepa?

Na Xepa, ficaram Marcus, Leidy, Isabelle, Giovanna, Davi, Michel, Raquele, Beatriz, Alane, Deniziane e Matteus.

Quem ficou no VIP?

No VIP, além do Líder Rodriguinho, ficaram Luigi, Vinicius, Pitel, Fernanda, Yasmin, Wanessa Camargo, MC Bin Laden e Juninho.

Os escolhidos pelo Líder para o VIP têm direito a filé mignon, alcatra, bacon, peito de frango, temperos, farinha e mais. Eles também podem entrar no Quarto do Líder para dormir no conforto e planejar o jogo com os aliados.

Qual a dinâmica da semana?

Após a formação do Paredão no domingo, 21, eliminação acontece na terça-feira, 23.

TUDO SOBRE BBB 24: