BBB 24: que horas começa a Prova do Anjo?

Nesta sexta-feira, 26, o BBB 24 promete surpreender com o toque do Big Fone durante o programa ao vivo. Quem atender terá direito a indicar três pessoas para o Paredão e estará salvo da berlinda. No momento, quatro pessoas estão na mira do Líder, MC Bin Laden: Isabelle, Davi, Wanessa Camargo e Rodriguinho, mas o funkeiro já disse que os últimos dois nomes foram dados para "não se comprometer" com mais ninguém na casa. Ou seja, a indicação do Líder deve ser Isabelle ou Davi, caso um deles não se salve.

Hoje eles terão outra chance para se salvar. Agora de tarde, um participante vencerá a Prova do Anjo e terá direito a imunizar algum colega de casa, além de estar autoimune.

Que horas é a Prova do Anjo?

A prova ainda não começou, mas deve ter início por volta das 14h pelo horário de Brasília. A matéria será atualizada quando o jogo começar.

Quem ganhou a Prova do Anjo?

A prova ainda não começou. Volte mais tarde para ver a atualização ou acompanhe em tempo real pelo grupo BBB | Exame Pop no WhatsApp.

Quem ficou no Monstro?

