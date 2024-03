BBB 24: quais brothers perderam mais estalecas por punições na casa?

Para quem assiste o Big Brother Brasil (BBB), pode ser divertido acompanhar os desafios e confusões entre os participantes da casa mais vigiada do país. Mas, para os brothers, se envolver em polêmicas e conflitos pode ter um custo muito alto, principalmente com o controle de estalecas.

Nesta temporada, várias quebras de normas do programa resultaram em penalidades rigorosas para os participantes do BBB. A mais impactante é a perda das moedas virtuais, o que deixa vida do participante mais complicada dentro do jogo.

Veja a seguir os brothers que mais perderam estalecas e os motivos que levaram à punição:

Michel

O brother foi penalizado com a perda de 50 estalecas devido a um descuido com o microfone. Enquanto conversava no quarto Gnomo, ele saiu sem perceber que não estava usando o dispositivo, o que resultou na punição. A redução das estalecas foi prontamente anunciada no monitor, ressaltando a importância de aderir às regras do programa e manter a atenção nos cuidados necessários.

Maycon

Maycon foi severamente punido por violar uma regra fundamental do programa, sofrendo a perda de 50 estalecas por passar a noite fora dos quartos após a primeira festa do reality.

Leidy e Raquele

Leidy Elin e Raquele foram penalizadas com a perda de estalecas devido a uma punição por terem cochichado sobre a formação do Paredão, violando as regras do programa.

Giovanna

Giovanna foi punida pela primeira vez ao deixar o microfone no colo, o que resultou na perda de estalecas. Os demais participantes brincaram ao parabenizá-la pela punição, marcando o momento com um gesto de camaradagem.

Alane, Marcus e Deniziane

Deniziane, Marcus e Alane receberam punições graves durante os preparativos para a primeira festa. Cada um deles perdeu 500 estalecas devido a infrações cometidas, como sair do quarto do líder sem permissão.

Fernanda

Fernanda foi punida por levar um copo de bebida da festa para dentro da casa enquanto guardava uma calcinha no quarto, o que resultou na perda de 50 estalecas e levou toda a casa a ficar no regime de "tá com nada". O incidente gerou brincadeiras nas redes sociais, com comentários como "Ela tinha uma calcinha e um sonho".

Alane e Beatriz

Alane e Beatriz deitaram em cima da mesa da Xepa, resultando em uma punição de 50 estalecas para cada uma delas. O motivo foi anunciado por Matteus, que brincou dizendo que elas seriam lembradas como as participantes que mais receberam punições na história do programa. Davi também comentou a situação de forma bem-humorada, enquanto os outros brothers entraram no quarto cantando "parabéns" para Alane e Beatriz.

Yasmin Brunet

Por outro lado, Yasmin Brunet recebeu uma punição grave ao perder 500 estalecas por não realizar o Raio-X. Além disso, desafiou a produção ao permanecer na cozinha após ser avisada sobre a manutenção.