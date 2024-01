BBB 24: mesmo na mira de MC Bin Laden, Wanessa e Rodriguinho não devem ir para o Paredão

MC Bin Laden ganhou a sexta Prova do Líder do BBB 24 patrocinada pela Eletrolux, que consistia em um quiz que demandava conhecimento e atenção. Os brothers assistiram a alguns vídeos, ouviram as perguntas e tinham cinco opções de resposta: sim, não, A, B, C ou D. Cada acerto valia um ponto. A liderança ficaria com quem fizesse 5 pontos primeiro. O funkeiro leva também R$ 80 mil em compras.

Já na manhã desta sexta-feira, o brother acordou todos os outros participantes com o Toque de Despertar, que assim que acordaram, formaram a fila para o Raio-X. Sem citar nomes, MC Bin Laden escolheu acordar os participantes logo cedo para garantir que alguns deles chegassem cansados à Prova do Anjo, que acontece nesta sexta-feira, 26. "A Isabelle está dormindo e tem outras pessoas ali que não podem pegar o Anjo. Ela foi dormir tarde, só estou esperando ele dormir para soltar o alarme. Prova do Anjo ele precisa ir cansado", disse o cantor sem citar nomes.

Vale lembrar que, com a liderança, vem também grandes responsabilidades. Uma delas é definir os alvos para o Paredão, que são Isabelle, Davi, Wanessa Camargo e Rodriguinho.

Foco no Jogo

Ainda que Wanessa e Rodriguinho estejam na mira de MC Bin Laden, é improvável que o cantor indique os dois para a berlinda. Na noite desta quinta-feira, 25, ele acenou a Rodriguinho garantindo que não o mandaria para o Paredão. O brother conversou com Wanessa também para acalmá-la.

Nesta sexta-feira, 26, toca o Big Fone e os brothers farão a Prova do Anjo, duas oportunidades pra Davi e Isabelle se salvarem do Paredão ou imunizarem um ao outro.

Quem ficou na Xepa?

Na Xepa, ficaram Davi, Isabelle, Alane, Beatriz, Michel, Giovanna, Marcus Vinicius, Matteus, Yasmin, Wanessa, Pitel e Juninho.

Quem ficou no VIP?

No VIP, além do Líder MC Bin Laden, ficaram Luigi, Lucas Henrique, Rodriguinho, Fernanda, Deniziane, Leidy Elin e Raquele.

Os escolhidos pelo Líder para o VIP têm direito a filé mignon, alcatra, bacon, peito de frango, temperos, farinha e mais. Eles também podem entrar no Quarto do Líder para dormir no conforto e planejar o jogo com os aliados.

Qual a dinâmica da semana?

Após a Prova da Líder, nesta sexta-feira, 26, acontece a Prova do Anjo. No domingo haverá paredão quádruplo e na terça-feira, 30, a eliminação.

