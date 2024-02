BBB 24: Davi atende ao Big Fone e causa revolta em Yasmin

O segundo Big Fone do BBB 24 tocou no fim da tarde deste domingo, 4, horas antes da formação do paredão ao vivo. Davi atendeu e está salvo da berlinda. Além disso, ele deu uma pulseira vermelha para Bin Laden, Lucas, Juninho, Pitel, Rodriguinho Marcus, Giovanna, Leidy Elin e Yasmin, o que dividiu a casa em dois grupos.

No momento, quatro pessoas estão na mira da Líder, Fernanda: Daniziani, Beatriz, Alane e Yasmin. Davi deu as pulseiras para pessoas que estavam mais distantes dele no jogo, mas a voz do telefone não disse ao brother o motivo da divisão. Ele ficou dias acampado perto do telefone nos últimos dias e, na hora de distribuir as pulseiras, Davi não escolheu Wanessa, dizendo que se entendeu com a sister recentemente.

Na casa, todos especulam e pensam que apenas quem está com a pulseira poderá ser votado. Nisso, Yasmin perde a paciência e diz que Davi não é uma boa pessoa e que não gostou do fato de Wanessa ter conversado e se resolvido com ele na noite de ontem. "O cara pediu para eu acordar ele para atender ao Big Fone para ir lá e me dar a pulseira?", questiona Yasmin, revoltada.

Yasmin sobre Davi: "Wanessa, ele teve a cara de pau de pedir, depois da Festa, pra eu vim acordar ele pra ele ficar do lado do Big Fone. Pra ele fazer isso!?" 💥💥 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/lAm41V3DgT — Big Brother Brasil (@bbb) February 4, 2024

Mas, na verdade, a divisão serve para a dinâmica de formação do Paredão de logo mais.

Assista ao momento em que Davi atende ao Big Fone: