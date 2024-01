BBB 24: as 'tretas' que devem render na próxima semana

Uma semana após a estreia, o BBB 24 tem sua narrativa um pouco mais estabelecida. Mesmo com a casa cheia (são 24 participantes atualmente, e o 3° eliminado será anunciado hoje), já tivemos embates que podem entrar para o hall da fama das melhores tretas do BBB. Algumas brigas ainda não aconteceram, mas as coisas parecem estar esquentando. Veja as tretas que renderam e devem render no BBB:

Durante o primeiro "Sincerão", por exemplo, Beatriz arrancou risadas de quem assistia de dentro da casa quando deixou claro para Lucas Henrique que seu jeito "biscoiteiro" iria continuar. "Eu não sou obrigada a chegar até aqui e me moldar. Sou assim, gosto de cantar. Belo veio? Vem, Belo! Dererê! Ludmilla, vem, vem, faço ombrinho com Ludmilla. Acabou! Tá achando ruim? Tem um botão lá na sala, lindão e gigante. Você aperta lá aquele botão e sai", disse a vendedora do Brás, que foi acusada de querer chamar atenção quando dançou junto com os artistas que tocavam na festa.

Durante o sincerão, Lucas Henrique escolheu Beatriz como biscoiteira e acabou ouvindo os fechos da diva: "O povo que lute, inclusive você" pic.twitter.com/CqogMkzvcD — POPTime (@siteptbr) January 16, 2024

Jogo de Nizam fica mais complicado

Além do embate entre Beatriz e o líder mais esquecível do Brasil, a primeira semana de BBB foi marcada pelas mentiras de Nizam e suas relações com Alane, Vanessa e Davi. O baiano, inclusive, protagonizou a maior briga da semana ao estourar com o paulista de origem árabe: "Você é falso!", exclamou.

No último Paredão, seis jogadores foram vetados da votação: Raquele, Rodriguinho, Matteus, Luigi, Juninho e Nizam. Porém, eles ganharam direito a um voto em consenso e, na hora de decidir, Nizam se impôs para garantir a indicação de Davi. E conseguiu: convenceu a aliada de Davi, Raquele, a concordar com o voto no motorista de aplicativo.

Irritado, Davi foi tirar satisfação com o brother. “Meu papo com você ontem foi olho a olho. Cheguei na sua cara e falei que você é articulador. Você reúne pessoas para querer votar nos outros. Eu falo isso agora na sua cara”, disse. “Quando você tiver emocional para falar, a gente fala”, retrucou Nizam.

Eventualmente a dupla conversou e se resolveu, mas o público sabe que Nizam mentiu sobre o que aconteceu para Davi pedir desculpas.

Fechada com Davi até o fim. Falou tudo que o Brasil queria falar na cara do Nizam. pic.twitter.com/39qWMHczSY — Isabela Freitas (@IsabelaaFreitas) January 15, 2024

Em paralelo, MC Bin Laden e Vinicius estão incertos sobre o jogo de Nizam, que está se enrolando em mentira atrás de mentira depois de falar mal de Vanessa Lopes, supostamente estressar Alane ao ponto da participante desmaiar e insistir em botar de volta Davi no Paredão.

O rapper disse nesta manhã que, caso Pizane seja eliminado, será uma indicação de que o jogo de Nizam não está sendo totalmente limpo. Segundo o compilado de pesquisas online Votalhada, tudo indica que Lucas Pizane sairá do BBB esta noite. O jogador teve oportunidades de se destacar no jogo, mas optou por ficar quieto: ele estava claramente desconfortável em conversas no Quarto do Líder sobre o corpo de outras participantes, como o de Yasmin Brunet, mas não contestou os homens da casa. E, quando foi avisar Yasmin sobre a conversa, não revelou que estavam falando dela.

Rei na barriga

Um assunto que vem rendendo bastante nas redes sociais são os comentários de Rodriguinho sobre Yasmin Brunet. O pagodeiro falou mal do corpo da modelo quando estava no Quarto do Líder, a fofoca que Pizane contou pela metade. "Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão!", reclamou ele. Yasmin não sabe até hoje o que foi dito, por quem e quem foi o alvo do comentário.

Eventualmente Yasmin comentou com Rodriguinho que estava tendo problemas de compulsão alimentar dentro da casa. Agora, todo dia o participante faz algum comentário sobre o hábito alimentar de Yasmin. "Toma cuidado com essa compulsão aí. Estamos no sexto dia, você vai sair rolando da casa", disse. Em outro momento, brincou que ela traria prejuízo para a Xepa.

Yasmin não comentou com ninguém sobre os comentários de Rodriguinho, mas parece estar incomodada em algumas gravações. Há potencial para a briga explodir nas próximas semanas.

yasmin falando que vai solicitar psicologa porque esta comendo muito, rodriguinho falou que daqui a pouco a produçao vai mandar uma mordaça pra ela parar de comer… Gente ele não para alguém faz algo#BBB24 pic.twitter.com/PD0BinjGiw — ISA💜🧜🏻‍♀️ (@Isacomeenta) January 16, 2024

Isabelle se reafirma como dupla de Davi

Ao mesmo tempo em que está incerto sobre o jogo de Nizam, Vinicius não parece ter paciência para as atitudes de Davi. Ele e Isabelle protagonizaram uma discussão na noite de ontem, após o fim do jogo "Sincerão". Enquanto o atleta paralímpico falava para Isabelle "desistir" de ajudar Davi, ela continuou a defender o amigo. Os dois entraram juntos pelo Puxadinho como os mais votados pelo público para entrar. "Não vou deixar ele sozinho. As pessoas já estão virando a cara pra mim, ele ja tá distante de muita gente, não vou largar a mão dele”, disse.

A Isabelle tá simplesmente sendo 100% coerente com o Davi, que é com quem ela tá jogando. Ele precisa ficar na casa e fortalecer a amizade, mais ainda, com ela. Os dois se complementam na maneira de jogar! pic.twitter.com/klO2vZLiLC — Ana Flor 🧜🏽‍♀️ (@Tdetravesti) January 16, 2024

