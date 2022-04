BBB 22: veja qual famoso está torcendo por cada finalista

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André — finalistas do "Big Brother Brasil 22", que chega ao fim nesta terça-feira (26) — movimentam a torcida de famosos nas redes sociais. Nomes como Xuxa, Neymar e Regina Casé declararam apoio a um deles.

A seguir, saiba qual famoso está torcendo por cada finalista do "BBB 22".

Arthur Aguiar

Luciano Camargo

Dupla do cantor Zezé, Luciano Camargo afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais, que Arthur é seu participante preferido para ganhar o "BBB 22". "Eu torço para o Arthur e como fã de 'BBB' acredito que ele tem que ser o campeão", exaltou o cantor.

Xuxa

A apresentadora Xuxa considera que Arthur deveria ganhar, "por ser o melhor jogador". "Se o Arthur vencer, a gente vai dizer: 'Caramba, viu? Quando a gente entra numa coisa dessa, a gente realmente tem que jogar'. Vai ser muito bom para o reality show, em geral", justificou a Rainha dos Baixinhos.

Latino

O cantor Latino declarou que se tornou fã de Arthur Aguiar após sua passagem pelo reality show. "Os humilhados sempre serão exaltados. Quem escolhe a estrela que tem que brilhar é o todo. Isso só prova para mim que Jesus usa os loucos para confundir os sábios. 'Arthura' ou surta", afirmou ele.

Tiago Leifert

Ex-apresentador do "Big Brother Brasil", Tiago Leifert acharia justo que Arthur Aguiar vencesse o programa. "O campeão? O Arthur vai ganhar tranquilamente, pode ficar sossegado", avaliou ele.

Kaysar Dadour

O ex-BBB Kaysar declarou apoio a Arthur Aguiar. "Acho que ele foi o maior jogador dessa edição e enxergou o jogo de uma maneira muito diferente", justificou.

Douglas Silva

Fernanda Paes Leme

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme declarou que está "emocionada demais" com Douglas Silva na final do programa. Ela pediu para que seus seguidores "largassem voto" no ator, para que ele vença o programa.

Regina Casé

Amiga de Douglas Silva há mais de 20 anos — ela o dirigiu em alguns episódios da série "Cidade dos homens" (2002) — Regina Casé tem realizado um mutirão na redes sociais pedindo votos para DG.

Pathy Dejesus

A atriz e modelo Pathy Dejesus também declarou apoio ao colega DG. "Aê, Douglas Silva na final. Boraaaa", escreveu ela no Twitter, pedindo votos para o ator.

Babu Santana

O ator e ex-BBB Babu Santana afirmou, nas redes sociais, que é "DG até o fim". Ele realiza mutirões por voto para o ator no Twitter. "Quero muito que ele ganhe, bora família", pediu aos seguidores, no microblog.

Silvero Pereira

O ator, no elenco da novela "Pantanal", iniciou um mutirão, nas redes sociais, para levantar votos por DG. "Eu não poderia deixar de desejar esse cara vencedor. Afinal, vem da comunidade, mãe batalhadora, um pai super presente e querido, um ator absurdamente talentoso e um homem totalmente dedicado à sua família", afirmou.

Paulo André

Neymar

Neymar Jr. usou o Twitter para dizer que é "team P.A.". O jogador de futebol incentivou os seguidores a votar para que o atleta vence o reality show.

Giovanna Ewbank

A atriz Giovanna Ewbank, mulher de Bruno Gagliasso, iniciou, na manhã desta terça-feira (26), uma intensa campanha a favor de Paulo André. "Bora votar", incentivou ela, aos seguidores.

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine está do mesmo lado que o ex-namorado, o jogador Neymar. A atriz quer ver Paulo André como campeão do "BBB 22". Na manhã desta terça-feira (26), ela iniciou um mutirão de votos nas redes sociais.

Rayssa Leal

A atleta Rayssa Leal, a "Fadinha" do skate, está engajada numa campanha a favor do colega Paulo André. Ela realiza uma campanha por votos ao atleta, nas redes sociais.

Anitta

A cantora Anitta, que já declarou "ter um crush" em Paulo André, iniciou uma campanha a favor do Atleta. "Se o mutirão não der certo você faz esse R$ 1,5 em 'publi' em um mês, PA. Às vezes a gente nem precisa ser campeão pra vencer de fato", tuitou ela.

