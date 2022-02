BBB 22: Conheça os dois participantes da Casa de Vidro

O Big Brother Brasil 22 ganhará dois novos participantes na sexta-feira, 11. Os novos moradores do time Pipoca que ficarão na Casa de Vidro, que será instalada dentro da casa.

Quem decidirá a entrada (ou não) dos participantes será o público, que deverá votar para ambos os “novatos” continuarem na disputa pelo prêmio de 1,5 milhão de reais. "Ou entra os dois ou não entra nenhum. O resultado dessa votação vai ser no domingo, 13, antes da formação do paredão", avisou Tadeu Schmidt.

Caso o público vote para entrada da dupla, ela estará imune no paredão da semana e os dois, juntos, vão ter que dar um voto aberto e em consenso. "Não é uma indicação, é mais um voto da casa", explicou Schmidt.

Essa mudança no roteiro acontece em meio às críticas de espectadores nas redes sociais e à falta de “ação” dos participantes atuais. Com 20 selecionados inicialmente, o BBB 22 já teve três eliminados desde o início da temporada, há três semanas. Segundo com a produção do reality show, os futuros participantes já estão confinados, vacinados contra a covid-19 e passarão pela quarentena.

Conheça os novos participantes que prometem mexer no jogo

Larissa

Entra no reality para tentar concorrer a 1,5 milhão de reais, a pernambucana Larissa, de 25 anos. Ela trabalha como coordenadora de marketing e influenciadora digital. “Eu faço provadores e fotos. E quanto mais seguidores, maior meu cachê. É o que tem me salvado e virou o dinheiro fixo”, contou a nova sister em seu vídeo de apresentação.

-

Larissa contou que participar do BBB 22 é um sonho e revela que caso passe pela Casa de Vidro e vença o reality, o plano é terminar os estudos e começar uma nova vida como empresária. Ela também garantiu que não faltará entretenimento com ela na casa. “Não gosto de falsidade e de disse-me-disse. Sou muito direta. Gosto que sente e converse. Agora, essa coisinha de fofoca para cima e para baixo, geraria um conflito. Eu iria tirar satisfação. Sou bem explosiva, um pouquinho ignorante e grossa".

Gustavo

O outro morador da Casa de Vidro é o curitibano Gustavo, de 31 anos. Formado em direito, ele trabalhou durante oito anos no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Foi demitido durante a pandemia e resolveu ser dono do próprio negócio com um fast food. Gustavo disse que merece ganhar o programa “porque faz muito tempo que um homem não ganha".

-

O brother garante que não tem medo de cancelamento e sabe que não vai agradar a todos. “Vão me pintar de ‘hétero top’, tenho certeza. Sou hétero e me considero top. Quero falar que ser ‘hétero top’ não há nada de errado. Claro, não sendo o conceito pintado hoje pelas redes sociais”, explicou na apresentação. “Com certeza, vou ser cancelado por dois terços da população brasileira para ser bem realista. Tenho certeza que vou desagradar muita gente pelo meu jeito sincero, mas também vou agradar muita gente por ser dessa forma”, revelou.