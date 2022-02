BBB 22: Globo confirma que reality ganhará Casa de Vidro; saiba mais

Está confirmado: o Big Brother Brasil receberá a Casa de Vidro. Quem revelou a novidade foi próprio Boninho, diretor da atração, pouco depois do colunista Leo Dias antecipar o segredo. Por enquanto, se sabe que haverá dois participantes – um homem e uma mulher – e que esse anexo será instalado dentro da casa. Mas o apresentador Tadeu Schmidt anunciará detalhes nesta sexta-feira, 4.

Essa mudança no roteiro acontece em meio às críticas de espectadores nas redes sociais e à falta de “ação” dos competidores atuais. Com 20 selecionados inicialmente, o BBB 22 já teve dois eliminados desde o início da temporada, há duas semanas. Segundo com a produção do reality show, os futuros participantes já estão confinados, vacinados contra a covid-19 e passarão pela quarentena.

Quem decidirá a entrada (ou não) dos participantes será o público, que deverá votar para ambos os “novatos” continuarem na disputa pelo prêmio de 1,5 milhão de reais. Pelo que a Globo adiantou, a votação também permitirá que apenas um dos jogadores na Casa de Vidro seja eliminado ou ambos. Ainda não há confirmação de quando começará a atração, esperada para os próximos dias.

Casos de covid-19 no BBB?

Depois de Vyni apresentar sintomas de covid-19 no BBB 22, todos os participantes do reality passaram por novos testes de covid-19 na tarde de quinta-feira, 3. Em nota, a TV Globo confirmou que os resultados de todos os exames foram negativos.

“Assim como fizemos na edição do ano passado, por precaução, os participantes do BBB foram testados e apresentaram resultados negativos para presença de COVID-19. Continuamos seguindo nossos rígidos protocolos de segurança. Todas as medidas e cuidados foram adotados com a mesma responsabilidade que permitiu que as duas últimas edições do programa fossem concluídas com segurança e sucesso. A saúde de todos é sempre prioridade”, explicou a emissora.

A Globo acrescentou que todos os participantes são acompanhados pela equipe médica do programa e que o esquema vacinal completa é obrigatório para participar do Big Brother Brasil 22.

Toda a discussão sobre o tema começou após o Jogo da Discórdia de segunda-feira, quando Vyni começou a tossir durante sua vez de se posicionar durante a dinâmica ao vivo.

VYNI O ORGULHO DA OMSpic.twitter.com/8VLEIVDVwF — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) February 1, 2022

O participante vem se queixando de dores no corpo ao longo dos últimos dias e chegou até a deixar o quarto que está dormindo para ficar na área externa da casa e assim "não atrapalhar o sono" dos outros participantes. Ele também chegou a afirmar que o xarope oferecido pela produção do programa não estava funcionando.

A situação, que naturalmente seria preocupante dado que 19 pessoas estão confinadas na mesma casa, chamou ainda mais a atenção após a notícia que Luciano, o primeiro participante a deixar o programa, foi diagnosticado com covid-19 apenas dois dias após deixar a casa. Rodrigo, que deixou a casa nesta terça-feira após ser eliminado do paredão contra Jessi e Natália, não informou sobre um possível diagnóstico positivo para a doença.