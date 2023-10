Barbie no Halloween? Fantasia da boneca esgota nas lojas dos EUA para a data

O mês de outubro chegou e, com ele, vem também o tão aguardado Halloween. Tradição nos Estados Unidos, a ser comemorada no dia 31 de outubro, a festividade ficou marcada nos últimos anos pelas fantasias e maquiagens inspiradas nos filmes e séries do momento: no lugar de vampiros, múmias e frankenstein, vieram Wandinhas, Velmas (Scooby Doo), personagens da Marvel, entre outros.

Mas esse ano, as festas serão lotadas de trajes cor-de-rosa: a principal busca nos EUA para o Halloween é pelos looks da Barbie, inspirados no filme de Greta Gerwig. Segundo dados da pesquisa National Retail Federation (NRF), de varejistas, a fantasia da boneca está em terceiro lugar entre as mais populares para os adultos — e figura no ranking das 10 mais vendidas para crianças.

O "Barbieween", como tem sido chamado, mostra que o filme resistiu ao primeiro mês da estreia e segue no imaginário do público. Até o momento, Barbie é a maior bilheteria do cinema de 2023, com U$ 1,4 bilhão arrecadados mundialmente.

Fantasias esgotadas

Algumas lojas nos EUA, quase 30 dias antes da data, já tem um estoque esgotado de fantasias da Barbie. Em entrevista à Bloomberg, a vice-presidente da divisão de marketing e mídia social da Spirit Halloween, uma cadeia de fantasias e acessórios no país norte-americano, destacou que looks licenciados — como o icônico rosa e amarelo neon de patinação da boneca, igual ao do filme — já estão em falta.

A reportagem também menciona grandes varejistas com estoques limitados para itens oficiais da boneca, como Targeet e Walmart. Já a Amazon traz uma gigante variedade de produtos terceirizados e cópias não licenciadas com títulos alternativos.

Halloween com investimento alto

A pesquisa mostra, ainda, que quem quer ser uma Barbie no Dia das Bruxas está disposto a pagar uma boa quantia por isso. De roupas licenciadas, verdadeiros cosplays e até mesmo looks mais baratos, o investimento será mais alto em 2023: a NRF colocou U$ 4,1 bilhões como expectativa de investimento somente para fantasias e acessórios para a data.

No total, o Halloween deve trazer um recorde de US$ 12,2 bilhões nos Estados Unidos, a serem gastos com fantasias, acessórios, decoração e festas em geral.