BAFTA 2024: veja a lista de filmes indicados ao prêmio inglês

Nesta quinta-feira, 18, a Academia Britânica de Cinema revelou seus indicados ao BAFTA Film Awards de 2024, a principal premiação da indústria de entretenimento do Reino Unido. A cerimônia, que acontece no dia 18 de fevereiro, se soma ao Globo de Ouro e Critics Choice Awards como premiações que aquecimento ao Oscar de 2024.

Ao todo, o BAFTA conta com 25 categorias voltadas ao cinema britânico e internacional. A cerimônia será apresentada por David Tennant, ator reconhecido pelos trabalhos em "Doctor Who" e "Good Omensa" (Belas Maldições). Ainda não há informações de transmissão do evento no Brasil.

Em 2024, sem muita surpresa, "Oppenheimer" lidera a lista de indicações, em 13 categorias, seguido de "Pobres Criaturas", com 11 - o filme tem estreia no Brasil em fevereiro deste ano. Confira a lista completa de indicados:

Lista de indicados ao BAFTA de 2024

Melhor Filme

Anatomia de uma Queda

Os Rejeitados

Assassinos da Lua da Flores

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Filme Britânico

Todos Nós Desconhecidos

How To Have Sex

Napoleão

The Old Oak

Pobres Criaturas

Rye Lane – Um Amor Inesperado

Saltburn

Scrapper

Wonka

Zona de Interesse

Melhor Ator

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – Os Rejeitados

Barry Keoghan – Saltburn

Cillian Murhy – Oppenheimer

Teo Yoo – Past Lives

Melhor Atriz

Fantasia Barrino – A Cor Púrpura

Sandra Hüller – Anatomia de uma Queda

Carey Mulligan – Maestro

Vivian Oparah – Rye Lane – Um Amor Inesperado

Margot Robbie – Barbie

Emma Stone – Pobres Criaturas

Melhor Ator Coadjuvante

Robert De Niro – Assassinos da Lua das Flores

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Jacob Elordi – Saltburn

Ryan Gosling – Barbie

Paul Mescal – Todos Nós Desconhecidos

Dominic Sessa – Os Rejeitados

Melhor Atriz Coadjuvante

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – A Cor Púrpura

Clair Foy – Todos Nós Desconhecidos

Sandra Hüller – Zona de Interesse

Rosamund Pike – Saltburn

Da’vine Joy Randolph – Os Rejeitados

Melhor Ator ou Atriz em Ascensão

Ayo Edebiri – O Urso

Jacob Elordi – Saltburn

Mia McKenna-Bruce – How to Have Sex

Phoebe Dynevor – Fair Play e Bridgerton

Sophie Wilde – Talk to Me

Melhor Direção

Andrew Hiagh – Todos Nós Desconhecidos

Justine Triet – Anatomia de uma Queda

Alexander Payne – Os Rejeitados

Bradley Cooper – Maestro

Chistopher Nolan – Oppenheimer

Jonathan Glazer – Zona de Interesse

Melhor Roteiro Original

Justine Triet e Arthur Harari – Anatomia de uma Queda

Greta Gerwig e Noah Baumbach – Barbie

David Hemingson – Os Rejeitados

Bradley Cooper e Josh Singer – Maestro

Celine Song – Past Lives

Melhor Roteiro Adaptado

Andrew Haigh – Todos Nós Desconhecidos

Cord Jefferson – American Fiction

Christopher Nolan – Oppenheimer

Tony McNamara – Pobres Criaturas

Jonathan Glazer – Zona de Interesse

Melhor Fotografia

Rodrigo Prieto – Assassinos da Lua da Flores

Matthew Libatique – Maestro

Hoyte van Hoytema – Oppenheimer

Robbie Ryan – Pobres Criaturas

Łukasz Żal – Zona de Interesse

Melhor Edição

Laurent Sénéchal – Anatomia de uma Queda

Thelma Schoonmaker – Assassinos da Lua das Flores

Jennifer Lame – Oppenheimer

Yorgos Mavropsaridis – Pobres Criaturas

Paul Watts – Zona de Interesse

Melhor Direção de Arte

Sarah Greenwood e Katie Spencer – Barbie

Jack Fisk e Adam Willis – Assassinos da Lua das Flores

Ruth De Jong e Claire Kaufman – Oppenheimer

Shona Heath, James Price e Zsuzsa Mihalek – Pobres Criaturas

Chris Oddy, Joanna Maria Kuś e Katarzyna Sikora – Zona de Interesse

Melhor Figurino

Jacqueline Durran – Barbie

Jacqueline West – Assassinos da Lua das Flores

Dave Crossman e Janty Yates – Napoleão

Ellen Mirojnick – Oppenheimer

Holly Waddington – Pobres Criaturas

Melhor Cabelo e Maquiagem

Kay Georgiou e Thomas Nellen – Assassinos da Lua das Flores

Sian Grigg, Kay Georgiou, Kazu Hiro e Lori McCoy-Bell – Maestro

Jana Carboni, Francesco Pegoretti, Satinder Chumber e Julia Vernon – Napoleão

Luisa Abel, Jaime Leigh McIntosh, Jason Hamer e Ahou Mofid – Oppenheimer

Nadia Stacey, Mark Coulier e Josh Weston – Pobres Criaturas

Melhor Som

Angelo Bonanni, Tony Lamberti, Andy Nelson, Lee Orloff e Bernard Weiser – Ferrari

Richard King, Steve Morrow, Tom Ozanich, Jason Ruder e Dean Zupancic – Maestro

Chris Burdon, James H. Mather, Chris Munro e Mark Taylor – Missão Impossível – Acerto de Contas Parte 1

Willie Burton, Richard King, Kevin O’Connell e Gary A. Rizzo – Oppenheimer

Johnnie Burn e Tarn Willers – Zona de Interesse

Melhores Efeitos Visuais

Jonathan Bullock, Charmaine Chan, Ian Comley e Jay Cooper – Resistência

Theo Bialek, Stephane Ceretti, Alexis Wajsbrot e Guy Williams – Guardiões da Galáxia Vol. 3

Neil Corbould, Simone Coco, Jeff Sutherland e Alex Wuttke – Missão Impossível – Acerto de Contas Parte 1

Henry Badgett, Neil Corbould, Charley Henley e Luc-Ewen Martin-Fenouillet – Napoleão

Simon Hughes – Pobres Criaturas

Melhor Trilha Sonora

Robbie Robertson – Assassinos da Lua da Flores

Ludwig Göransson – Oppenheimer

Jerskin Fendrix – Pobres Criaturas

Anthony Willis – Saltburn

Daniel Pemberton – Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Melhor Casting

Kahleen Crawdord – Todos Nós Desconhecidos

Cynthia Arra – Anatomia de uma Queda

Susan Shopmaker – Os Rejeitados

Isabella Odoffin – How To Have Sex

Ellen Lewis e Rene Haynes – Assassinos da Lua da Flores

Melhor Estreia de um Escritor, Diretor ou Produtor Britânico

Lisa Selby (diretora), Rebecca Lloyd-Evans (diretora e produtora) e Alex Fry (produtor) – Blue Bag Life

Christohper Sharp (diretor) – Bobi Wine: The People’s President

Savanah Lef (roteirista, diretora e produtora), SHirley O’Conner (produtora) e Medb Riorden (produtora) – Earth Mama

Molly Manning Walker (roteirista e diretora) – How To Have Sex

Ella Glendining (diretora) – Is There Anybody Out There?

Melhor Animação

The Boy and the Heron

A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets

Elementos

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Melhor Curta Britânico

Festival of Slaps

Gorka

Jellyfish and Lobster

Such A Lovely Day

Yellow

Melhor Curta Britânico de Animação

Crab Day

Visible Mending

Wild Summon

Melhor Filme em Língua Estrangeira

20 Days In Mariupol

Anatomia de uma Queda

Past Lives

A Sociedade da Neve

Zona de Interesse

Melhor Documentário

20 Days In Mariupol

American Symphony

Beyond Utopia

Still: A Michael J. Fox Movie

Wham!

Quando será a cerimônia do BAFTA de 2024?

A cerimônia que anuncia os vencedores acontece no dia 18 de fevereiro.