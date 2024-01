Back to Black: cinebiografia da cantora Amy Winehouse ganha 1º trailer; veja data de estreia

O trailer da cinebiografia de Amy Winehouse, intitulada "Back to Black", foi divulgado nesta quinta-feira, 11. O filme explora a ascensão precoce da renomada cantora britânica à fama, destacando o lançamento de seu icônico álbum que dá título à trama.

Contado a partir da perspectiva de Amy, a obra oferece uma perspectiva diferente sobre a mulher por trás do fenômeno musical e o relacionamento que inspirou um dos álbuns mais lendários de todos os tempos.

Sob a direção de Sam Taylor-Johnson, conhecido por trabalhos como "O Garoto de Liverpool" e "Cinquenta Tons de Cinza", o elenco é encabeçado por Marisa Abela ("Industry"), com participações de Jack O’Connell ("O Amante de Lady Chatterley"), Eddie Marsan ("Ray Donovan" e "Jogo Justo"), Lesley Manville ("The Crown" e "Trama Fantasma") e outros.

"Back to Black" representa a primeira incursão cinematográfica na vida de Amy Winehouse, a talentosa artista por trás de sucessos como "Valerie", "Back to Black" e "Rehab". Amy Winehouse faleceu em 2011, aos 27 anos, vítima de intoxicação alcoólica.

Quando Back to Black será lançado?

O filme "Back to Black" está programado para ser lançado em 10 de maio no Reino Unido, ainda sem uma data confirmada para a estreia no Brasil.

Assista ao trailer a seguir