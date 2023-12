Avião espacial da SpaceX terá nova tentativa de lançamento; veja horário e como acompanhar

Ditando o mais novo passo da corrida espacial nos Estados Unidos, a SpaceX deve lançar seu mais novo foguete, o Falcon Heavy, que carrega a espaçonave robótica secreta X-37B, para a noite desta terça-feira, 12. O avião espacial está cercado de mistérios, sendo tido como um dos projetos mais aguardados Forças Armadas para a exploração do universo.

O foguete, no entanto, teve sua data de lançamento adiada na última segunda-feira, 11. Ele estava previsto para sair de órbita às 20h14, no horário do leste dos EUA, mas foi adiado por "problema do lado terrestre, relacionado ao sistema de abastecimento".

Nesta terça-feira, ele será lançado do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida.

Que horas será o lançamento do foguete da SpaceX?

A empresa declarou nas redes sociais que o lançamento será nesta terça-feira, 12, 22h14 (horário de Brasília).

Onde assistir ao lançamento do foguete da SpaceX?

A transmissão do lançamento será feita na rede social X (antigo Twitter) da SpaceX.

O que é o avião espacial X-37B?

Importante para as Forças Armadas norte-americana, o avião espacial X-37B -é bem parecido com um mini-ônibus espacial da Nasa. Essa já é a sétima expedição experimental com esse equipamento, muito embora suas tarefas no Cosmos sejam mantidas em segredo. Ele já ultrapassou os 3.700 dias em órbita em missões anteriores não tripuladas, batendo o recorde do maior número de dias consecutivos de voo ao redor da Terra, alcançado na missão anterior, em outubro de 2019

Segundo os EUA, as missões anteriores experimentaram com sucesso a tecnologia do Laboratório de Pesquisa Naval projetada para aproveitar a energia solar e transmitir energia ao solo; testou os efeitos da exposição espacial de longa duração a materiais orgânicos para a NASA; e proporcionou a oportunidade de lançar uma espaçonave projetada e operada por cadetes da Academia da Força Aérea dos EUA.

O que o X-37B vai fazer no espaço?

Para esse lançamento, as Forças Armadas declararam que a missão do X-37B está relacionada à melhor compreensão das operações espaciais já em andamento. Uma das pesquisas, à pedido da Nasa, busca respostas para sustentar melhor viagens longas de astronautas no espaço profundo. Os estudos também “incluem operar a espaçonave reutilizável em novos regimes orbitais, experimentar com tecnologias futuras de conscientização do domínio espacial e investigar os efeitos da radiação em materiais fornecidos pela Nasa”, segundo declaração da Força Espacial dos EUA.

Segundo a USSF, a missão tem uma ampla gama de objetivos de teste e experimentação. Esses testes incluem operar em novos regimes orbitais, experimentar tecnologias de reconhecimento do domínio espacial e investigar os efeitos da radiação nos materiais da NASA.

Toda a descrição é bastante genérica, e isso não é à toa: tanto as cargas, quanto a órbita de destino são mantidas em segredo. A mudança para o foguete Falcon Heavy, o veículo com maior capacidade atualmente, pode indicar que o X-37B vai levar cargas úteis mais pesadas, que exigiria um foguete mais potente, ou alcance órbitas ainda maiores.

O comportamento evasivo é praticamente regra desde que o veículo foi lançado pela primeira vez, em abril de 2010. A aeronave tem menos de 9 metros de comprimento, utiliza energia solar e não é tripulada.

Foguete mais poderoso da SpaceX

Vale dizer que o avião espacial é reutilizável e essa é a primeira vez em que ele será transportado por um foguete Falcon Heavy da SpaceX, que tem um impulso muito maior do que os veículos utilizados nos lançamentos passados. Nas missões anteriores, ele foi lançado pelo veículo SpaceX Falcon 9 e no foguete Atlas V da United Launch Alliance.