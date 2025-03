Avenged Sevenfold confirma retorno a São Paulo e Curitiba após 11 anos; veja como comprar ingressos

O Avenged Sevenfold confirmou nesta segunda-feira, 17, sua volta ao Brasil como parte da turnê latino-americana "Life Is But A Dream....".

A banda, considerada uma das maiores do rock mundial e com uma base fiel de admiradores no país, fará duas apresentações: em Curitiba, no dia 2 de outubro, na Pedreira Paulo Leminski, com shows de abertura de Mr. Bungle e Karen Dió; e em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 4 de outubro, ao lado de A Day To Remember, Mr. Bungle e Karen Dió.

O nome da turnê é o mesmo do mais recente álbum da banda, lançado em 2023, marcando o retorno do grupo após sete anos sem um novo disco de estúdio. O trabalho, segundo o próprio A7X, busca provocar e inspirar, expandindo as fronteiras do heavy metal americano com atitude e inovação. Aclamado pelo público e pela crítica, o álbum foi eleito um dos 11 melhores discos de metal de 2023 pela Rolling Stone.

Formado na Califórnia em 1999, o Avenged Sevenfold acumula mais de 12 milhões de álbuns vendidos e já liderou o ranking Top 200 Álbuns da Billboard com Nightmare (2010) e Hail to the King (2013). Atualmente, a banda é composta por M. Shadows (vocais), Synyster Gates (guitarra), Zacky Vengeance (guitarra), Johnny Christ (baixo) e Brooks Wackerman (bateria). Com mais de 1 bilhão de streams no Spotify e vídeos ultrapassando 1 bilhão de visualizações, o grupo conquistou diversos singles #1 nas rádios de rock e se tornou atração principal de festivais como Download Festival (Reino Unido), Rock am Ring (Alemanha) e Vivo El Rock (Peru).

Entre os grandes sucessos do Avenged Sevenfold estão Bat Country (2005), inspirada no livro Medo e Delírio em Las Vegas, A Little Piece of Heaven (2007), Nightmare (2010) e Hail to the King (2013). O grupo já passou pelo Brasil em diversas ocasiões, incluindo 2010, 2011, 2013 e 2014, além de seu retorno triunfal em 2024, quando comandou a noite do Rock in Rio para um público de 100 mil pessoas.

Como comprar ingressos?

A venda antecipada de ingressos começa no dia 18 de março, ao meio-dia, pelo site da Eventim, e se estende até as 11h do dia 20. A comercialização geral começa em 20 de março, ao meio-dia.

Quanto custam os ingressos?

Curitiba

2 de outubro de 2025, no Pedreira Paulo Leminski. Os portões estão previstos para abrir às 16h.

Pista - R$ 240,00 (meia-entrada legal) | R$ 480,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 375,00 (meia-entrada legal) | R$ 750,00 (inteira)

Venda geral: 20 de março, 12h

São Paulo

O show está marcada para 4 de outubro de 2025, no Allianz Parque. Os portões estão previstos para abrir às 14h.

Cadeira Superior- R$ 155,00 (meia-entrada legal) | R$ 310,00 (inteira)

Pista - R$ 205,00 (meia-entrada legal) | R$ 410,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 250,00 (meia-entrada legal) | R$ 500,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 405,00 (meia-entrada legal) | R$ 810,00 (inteira)