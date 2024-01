Avatar 3: Sam Worthington confirma data das filmagens e diz o que podemos esperar do novo filme

Os fãs de Avatar ficaram encantados com a sequência do longa-metragem "Avatar 2: O Caminho da Água", lançado em 2023, e aguardam ansiosos a chegada do terceiro filme da franquia.

No entanto, a espera pode ser encurtada, pois as filmagens de "Avatar 3" devem ser iniciadas em fevereiro deste ano. A data da produção foi divulgada por Sam Worthington, que interpreta o protagonista Jake Sully, em entrevista à revista norte-americana "People".

O ator australiano também compartilhou detalhes sobre a produção, que deve apresentar uma trama maior, fortes emoções e efeitos visuais que prometem impactar o público.

"Voltamos ao trabalho em um mês, e é uma produção bem grande. É maior e mais épica do que as pessoas imaginam", declarou.

Dirigido por James Cameron, "Avatar: O Caminho da Água" deu sequência a jornada de Jake e sua esposa Neytiri (Zoë Saldaña) no planeta Pandora. Muitos anos depois das reviravoltas do primeiro filme, o casal formou uma família e são obrigados a se exilar em uma comunidade distante diante de uma nova invasão humana.

O segundo filme da franquia faturou US$ 2.3 bilhões nas bilheterias mundiais, e já está disponível no Disney+.

Quando Avatar 3 será lançado nos cinemas?

O terceiro filme chegaria originalmente em 2024, mas a Disney atrasou a franquia e agendou a estreia do longa para 19 de dezembro de 2025.

Por outro lado, "Avatar 4" tem previsão de estreia para 21 de dezembro de 2029, enquanto "Avatar 5" deve chegar aos cinemas em 19 de dezembro de 2031.

Em uma entrevista à revista americana People, Cameron explicou que a narrativa do terceiro filme se concentrará em aprofundar ainda mais os personagens, enquanto o quarto filme terá um salto temporal de seis anos.

“Fizemos a captura [de movimento] e a fotografia live-action do terceiro filme como uma produção misturada com [“Avatar: O Caminho da Água“], e até fizemos parte do filme quatro porque toso os nossos personagens terão um grande salto no quarto filme”.

E acrescentou: "“Nós vemos os personagens e depois partimos por seis anos e voltamos”, acrescentou o diretor sobre o salto no tempo de “Avatar 4”. “A parte em que voltamos é aquela que ainda não filmamos. Então, começaremos com isso depois que o filme três for lançado.”