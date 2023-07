Ator Stenio Garcia, de 91 anos, é internado no Rio

O ator Stenio Garcia, de 91 anos, deu entrada em um hospital da Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital fluminense, no último sábado, 1º.

Segundo assessoria do ator, Garcia está internado desde ontem com quadro de septicemia aguda, que corresponde a uma infecção generalizada no sangue, causada por bactéria.

Na nota, consta que, apesar de fortes dores no quadril e nas pernas, o ator está consciente e respirando sem máscara de oxigênio.

Sem previsão de alta

Desde que deu entrada no hospital, Garcia realizou uma série de exames, incluindo tomografias do crânio, do abdômen e do pulmão. Também fez testes laboratoriais completos neste domingo, 2. A A nota da assessoria afirma que, após a administração de antibiótico intravenoso, o ator teve uma leve melhora, mas não divulgou qualquer previsão de alta hospitalar.