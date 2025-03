Ator de Hollywood gasta R$ 745 mil para pagar dívidas de quase mil pessoas desconhecidas

Já pensou em usar seu dinheiro para combater a exploração dos juros compostos no sistema bancário? Pode parecer estranho, mas foi exatamente isso que fez o ator e produtor Michael Sheen (conhecido por filmes como "A Rainha" e "Crepúsculo").

O artista investiu 100 mil libras (cerca de R$ 745 mil) para comprar pacotes de dívidas a um preço muito mais baixo do que o cobrado aos devedores no País de Gales, sua terra natal. Com essa ação, Sheen conseguiu livrar quase 1.000 pessoas de uma dívida de 1 milhão de libras (aproximadamente R$ 7,4 milhões).

Nenhum dos beneficiados foi avisado com antecedência. Eles simplesmente acordaram em um dia e – surpresa! – descobriram que não deviam mais nada a bancos e escritórios de cobrança. “Quis expor a injustiça do sistema”, afirmou o artista.

A experiência de Michael Sheen resultou no documentário "Michael Sheen’s Secret Million Pound Giveaway" (em tradução livre, "Doação secreta de 1 milhão de libras de Michael Sheen"), que estreia nesta segunda-feira, 10, no Channel 4 da TV britânica.

No documentário, ele revela como funciona o esquema de compra de dívidas, no qual empresas especializadas compram débitos de clientes a preços bem mais baixos e depois pressionam essas pessoas a pagar.

O ator compartilhou que sua intenção é chamar a atenção para a exploração financeira de indivíduos vulneráveis nas camadas sociais mais baixas. "As pessoas entram em espirais de dívidas e, quando ficam afundadas, é muito difícil sair delas", explicou.

Conhecido por papéis em filmes como "A Rainha" (onde interpretou o Primeiro-Ministro Tony Blair) e "Passageiros" (onde viveu o bartender androide Arthur), além do seriado "Masters of Sex", Michael Sheen, de 56 anos, tem uma fortuna estimada em US$ 16 milhões, cerca de R$ 92,3 milhões.

Após a eleição de Donald Trump para a Presidência dos Estados Unidos, em 2016, o ator anunciou uma pausa na carreira para se dedicar ao ativismo social e trocou Los Angeles por uma casa de campo no País de Gales.