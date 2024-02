Até R$ 5 milhões por ano: veja os salários de quem trabalha na Netflix

A Netflix teve recentemente seu melhor trimestre da história, ampliando a margem sobre concorrentes do streaming e produzindo grandes sucessos, como "Squid Game: O Desafio" até "The Crown".

Apesar de registrar uma desaceleração no crescimento de assinantes e demitir cerca de 450 pessoas em 2022, a companhia ainda está contratando, mesmo que mais lentamente.

O veículo de mídia norte-americano Business Insider analisou dados de ofertas de trabalho na Netflix disponíveis publicamente de 1º de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2023. Além dos postos nos Estados Unidos, os dados incluem salários de 644 pedidos de trabalho de estrangeiros enviados pela Netflix.

A plataforma não oferece bônus com base no desempenho, ao contrário de algumas outras empresas do setor de tecnologia. O cofundador Reed Hastings disse que os bônus atrapalham a inovação. Em vez disso, a Netflix paga melhor aos seus funcionários.

Com base nos dados do Departamento de Trabalho, a Netflix oferece salários base anuais variando de aproximadamente $ 72.000 (R$ 357 mil) a $ 1 milhão por ano (por volta de R$ 5 milhões), com uma mediana de $ 184.080 (R$ 913 mil), para diversos cargos.

Na área de conteúdo e produção, por exemplo, um coordenador de licenciamento de filmes de grandes estúdios recebe uma mediana de $ 123.386 anuais (R$ 627 mil), um diretor de pós-produção de filmes ganha uma mediana de $ 220.000 (R$ 1 milhão) no ano, enquanto um assistente de Produção tem salário mediano de $ 72.000 (R$ 357 mil) no mesmo período.

Já na área de dados, produtos e engenharia, um analista de desenvolvimento de negócios globais leva, em média, $ 155.000 (R$ 769 mil) para casa em um ano. Um analista de parcerias e distribuição para América Latina ganha $ 160.000 no ano (R$ 794 mil), e um gerente de engenharia de sistemas tem salário anual médio de U$ 240.000 (R$ 1,1 milhão).

O departamento de finanças paga também U$ 240.000 (R$ 1,1 milhão) em um ano para seus advogados seniores na área de parcerias de conteúdo, enquanto o Vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios e Aquisições ganha US$ 1.000.000 (cerca de R$ 5 milhões).

Para seus profissionais de marketing, os salários mais baixos da Netflix são os dos analistas, que ganham por volta de U$ 125.000 por ano (R$ 620 mil). O valor dobra para um diretor de marketing e entretenimento, para U$ 300.000 (R$ 1,2 milhão).