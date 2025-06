'Até a Última Gota': filme mais assistido da Netflix no Brasil foi gravado em 4 dias; saiba mais

"Até a Última Gota", lançado na sucesso global. O filme, lançado na Netflix no último dia 6, rapidamente se tornou o mais assistido na plataforma no Brasil e em mais de 50 países durante sua primeira semana, consolidando-se como um

Dirigido e escrito por Tyler Perry, conhecido por obras como "Batalhão 6888", o longa mistura elementos de suspense policial com uma crítica social profunda, tendo Taraji P. Henson, aclamada atriz de "Estrelas Além do Tempo", no papel principal.

A trama de "Até a Última Gota"

A história acompanha Janiyah, interpretada por Taraji P. Henson, uma mãe solo que enfrenta uma série de infortúnios em um único dia: ela é despejada de sua casa e perde todas as suas economias.

Desesperada para conseguir o dinheiro necessário para o tratamento médico da filha doente, Janiyah decide assaltar um banco.

O que parecia ser uma solução rápida se transforma em um cerco policial tenso, forçando a personagem a confrontar sua desconfiança crônica nas pessoas ao seu redor, tema que permeia toda a narrativa.

Produção rápida e eficiente

Um dos aspectos mais impressionantes da produção é o tempo recorde em que o filme foi gravado: apenas quatro dias.

Isso se deve principalmente à agenda apertada de Taraji P. Henson, que na época também estava envolvida nas filmagens da minissérie "Fight Night: The Million Dollar Heist".

Tyler Perry e sua equipe organizaram as filmagens de forma extremamente eficiente para acomodar a disponibilidade da atriz, que aceitou o papel por se identificar com a temática de maternidade em vulnerabilidade econômica, mesmo com sua agenda lotada.

Atuação de Taraji P. Henson e impacto emocional

Apesar da rapidez na produção, "Até a Última Gota" apresenta uma narrativa que equilibra ação e drama humano, explorando até onde a desesperança pode levar uma pessoa.

A atuação de Taraji P. Henson tem sido destacada como o grande trunfo do filme, conferindo profundidade emocional à personagem e conduzindo o público por uma jornada intensa de medo, coragem e esperança. Tyler Perry ressaltou que desde o início imaginou Taraji para o papel, reconhecendo nela a capacidade de carregar o peso emocional da história.

Críticas mistas e reflexões sociais

No entanto, o filme recebeu críticas mistas: enquanto o público da Netflix aprovou a produção com 77% de avaliações positivas no Rotten Tomatoes, a crítica especializada mostrou-se mais dividida, com apenas 46% de aprovação.

Essa discrepância reflete o impacto emocional que o filme provoca nos espectadores, mesmo que alguns considerem a narrativa previsível ou simplista.

"Até a Última Gota" também provoca reflexões sobre temas sociais urgentes, como a desigualdade, a luta das mães solo e a dificuldade de acesso a tratamentos médicos em situações de vulnerabilidade.

A personagem central, ao se ver forçada a cometer um crime para salvar a filha, questiona os limites da confiança e da solidariedade humana, elementos que tornam o filme não apenas um suspense, mas também um drama social relevante para os dias atuais.