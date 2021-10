Astronautas registram aurora austral vista do espaço; veja vídeo

Astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional publicaram imagens em suas redes sociais para mostrar a aurora austral, um dos fenômenos naturais do planeta. A aurora foi flagrada acima do sul do Oceano Índico entre a Ásia e a Antártida.

Em publicação no Twitter, o astronauta da Nasa Shane Kimbrough escreveu: "Eu peguei esta aurora assim que o nascer do sol orbital estava começando. De tirar o fôlego!"

I caught this aurora just as orbital sunrise was beginning. Breathtaking! pic.twitter.com/8km6i4M5Vj — Shane Kimbrough (@astro_kimbrough) October 12, 2021

As auroras boreal e austral — também chamadas de luzes do norte e luzes do sul — ocorrem nos polos norte e sul do nosso planeta. Elas acontecem quando partículas carregadas do Sol fluem ao longo das linhas do campo magnético da Terra e interagem com a nossa atmosfera. Elas aparecem como uma nuvem verde, que aparentemente se cruza com o brilho da atmosfera do planeta.

O astronauta francês Thomas Pesquet da Agência Espacial Europeia publicou um vídeo incrível da aurora em timelapse — que retrata a passagem de várias horas em apenas alguns segundos. "Um amanhecer polar, estrelas e o clarão final do nascer do sol: o que mais você poderia querer?", escreveu.

💚🌊 Une aurore polaire, des étoiles et l'éblouissement final du lever de soleil : que demander de plus ? #BonneNuit

.

💚🌊 The view in this #timelapse passes the #aurora to marvel at the stars and then be overhwelmed by a sunrise. #MissionAlpha pic.twitter.com/M7LDGtqd5l — Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 17, 2021

Apesar de proporcionar imagens incríveis, as auroras podem representar um perigo para os astronautas por causa da radiação. A Nasa criou protocolos para proteger as pessoas no espaço dos efeitos nocivos da radiação em órbita, que podem estar associados a doenças como o câncer.