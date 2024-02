Asteroide do tamanho do Maracanã se aproxima da Terra e NASA faz alerta: 'Perigoso'

Um asteroide do tamanho aproximado do estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, está atualmente em rota de aproximação da Terra. Conhecido como 2008 OS7, o objeto espacial é classificado pela NASA como "potencialmente perigoso".

Com cerca de 271 metros de diâmetro, o asteroide é ligeiramente menor que o estádio, que possui 300 metros de diâmetro.

Os pesquisadores afirmam que o objeto deve passar pelo nosso planeta a uma distância de 2,8 milhões de quilômetros. O fenômeno ocorrerá às 11h41, no horário de Brasília, desta sexta-feira, 2.

Apesar do tamanho considerável e da designação "potencialmente perigoso", a NASA assegura que não há risco de colisão com a Terra.

"Não precisamos nos preocupar muito com isso, pois este asteroide não entrará na atmosfera da Terra, embora ainda se aproxime dela", explicou o Dr. Minjae Kim, investigador do Departamento de Física da Universidade de Warwick.

Entenda a periculosidade do asteróide

Para a NASA, asteroides 'potencialmente perigosos' são aqueles que possuem um diâmetro superior a 140 metros e se aproximam a uma distância mínima de 7,5 milhões de quilômetros da órbita da Terra ao redor do Sol.

Essa classificação é uma medida de precaução para monitorar objetos espaciais que podem representar um risco potencial de colisão com o planeta. No caso do asteroide 2008 OS7, embora seja considerado "potencialmente perigoso" de acordo com esses critérios, a agência norte-americana afirma que não há ameaça de impacto com a Terra em sua passagem.

"O 2008 OS7 é um asteroide muito pequeno cuja órbita se cruza com a da Terra, por isso foi classificado como potencialmente perigoso. Existem mais de milhões de asteroides no nosso sistema solar, dos quais aproximadamente 2.350 foram classificados desta forma. A próxima abordagem significativa da Terra por um deles será o 99942 Apophis, em 14 de abril de 2029".

Segunfo o pesquisador, o asteroide 2008 OS7 completa uma órbita ao redor do Sol a cada 962 dias, aproximadamente 2,63 anos na Terra. Geralmente, esses objetos espaciais são muito pequenos para que possam ser detectados pelas técnicas e pesquisas atuais, por isso é muito difícil vê-los a olho nu. Os únicos visíveis até agora são Pallas e Vesta, com diâmetros de cerca de 500 km.