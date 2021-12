As lições de Warren Buffett para jovens ganharem o dobro de dinheiro

Warren Buffett é um dos investidores mais admirados do mundo. Com uma fortuna de mais de 100 bilhões de dólares, o CEO da Berskshire Hathaway também gosta de compartilhar algumas lições de sucesso profissional. De olho no bom senso de investidores, Buffett já abordou temas como o segredo do sucesso e a regra de ouro para ter filhos bem-sucedidos. Agora, Buffett volta com mais conselhos, de olho nos mais jovens. O foco é passar a mensagem de como podem aumentar em pelo menos 50% a renda atual ao longo dos próximos anos.

Em um vídeo publicado no LinkedIn, Buffett passa a lição ao lado de Michael Hood, co-fundador da Voiceflow, startup que levantou 20 milhões de dólares em rodada de captação Série A. O foco da empresa de Hood é tornar mais fácil e unificada a forma de fazer com que inteligências artificiais possam reproduzir conversas. "“Se você vem do mundo do design visual, tem ótimas ferramentas como Figma, Sketch e Photoshop e, enquanto isso, as pessoas que trabalhavam em IA de conversação usavam documentos do Word", afirmou Braden Ream, CEO da Voiceflow, à Forbes.

Coincidência ou não, o conselho de Buffett tem muito a ver com a comunicação -- entre humanos. "A única maneira de ganhar pelo menos 50% mais do que se ganha hoje é aperfeiçoando as habilidades de comunicação, tanto escritas quanto verbais", afirma Buffet, no vídeo.

O bilionário parte da própria história para contar a importância de dar atenção a essa tarefa. Ele mesmo tinha tanto pânico de falar em público que, algumas vezes, passava mal de nervoso. Para superar esse desafio, ele fez o curso Dale Carnegie, que mudou a forma como encarava isso (e foi tão representativo na carreira de Buffett que é o único diploma que ele mantém no próprio escritório).

"Se você não consegue se comunicar, nada acontece. Você pode ter toda a capacidade intelectual do mundo, mas tem que ser capaz de transmiti-la. E isso só acontece pela comunicação", afirma Buffett.

A lição vem ao encontro do que outro bilionário, Bill Gates, acredita. Para o cofundador da Microsoft, bons líderes serão aqueles que têm o poder de capacitar os outros. “Para o estudante curioso, essa é a melhor época, pois sua capacidade de constantemente refrescar seu conhecimento com podcasts ou aulas online é melhor do que nunca”, disse ele em 2019.

São motivos a mais para investir nas habilidades sociais -- especialmente no pós-pandemia.